Vocacions mèdiques i sociosanitàries

La crisi sanitària generada pel covid-19 ha posat en valor de nou la tasca dels professionals sanitaris. També ha evidenciat les debilitats i fortaleses del sistema sanitari, així com les competències que cal que incorporin i/o consolidin infermers, metges, psicòlegs i la resta de perfils, la qual cosa implica revisar les bases dels estudis superiors que engloba aquest àmbit. Ja fa temps que les facultats de medicina, infermeria o psicologia, entre d’altres, posen èmfasi en les habilitats interpersonals, valors, ètica i treball en xarxa dels diferents perfils que conformen la sanitat.

Actualment, a la UIC, la part pròpiament de salut representa gairebé el 50% del total de titulacions i alumnes que aglutina la universitat. Hi contribueix una oferta de set graus: odontologia, infermeria i fisioteràpia, amb una trajectòria de més de 20 anys; medicina, que en porta 10, i els de psicologia, ciències biomèdiques i bioenginyeria, dels quals encara no ha sortit la primera promoció, a més de dos màsters oficials.

Al marge de remarcar la vocació de servei i el fet de posar la persona al centre, la crisi ha ajudat, segons Albert Balaguer, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC, “a descobrir o redescobrir com a imprescindibles competències com l’empatia i la flexibilitat a l’hora de respondre a la situació de manera coordinada, però demostrant alhora una gran iniciativa personal. També s’ha fet evident -continua- el paper de la salut pública, la prevenció, l’epidemiologia i control de malalties i l’atenció comunitària, així com la importància del domini de les TIC o la medicina a distància, sobre la qual cosa fa temps que posem el focus.”

La interdisciplinarietat és un altre factor clau en el si del sector. A la UIC, des de fa anys, es duen a terme pràctiques en què col·laboren alumnes d’infermeria, medicina, psicologia i fisioteràpia, cadascú fent el seu rol i treballant en casos específics, la qual cosa, per a Balaguer, “s’ha demostrat fonamental”. Al seu parer, “també ho ha estat la polivalència”.

Suport psicològic i gestió sanitària

L’acompanyament psicològic també ha estat fonamental. Per això la UIC va articular de seguida una xarxa de suport per a professionals sanitaris que treballaven en primera línia de la pandèmia. S’ha fet valent-se de les instal·lacions de la clínica amb la qual compten a psicologia. “El recolzament psicològic i emocional de pacients i familiars ha estat molt important, però també ho ha estat el dels professionals, que patien un estrès brutal, havent de decidir a quins pacients dedicar recursos i a quins no... Decisions ètiques que requerien suport psicològic: ells havien d’estar bé per poder atendre bé els pacients”, explica Balaguer.

A la UIC també s’imparteixen dos màsters, un en urgències i emergències sanitàries i un en gestió sanitària, tots dos camps que ha posat en escac la pandèmia. El segon, indica Balaguer, toca aspectes de política sanitària des d’una triple vessant: una macro -“grans decisions administratives, com la declaració d’un confinament o la previsió dels llits necessaris a UCI, semicrítics i planta, segons evolució de la pandèmia”-; una intermèdia, relativa a l’organització de cada d’hospital, i una més micro, que aborda la relació sanitari-pacient. Per a Balaguer, aquest és un aspecte que guanyarà importància, “ja que s’ha vist que les decisions preses a nivell micro influeixen en les de caràcter macro i a la inversa”. En aquesta presa de decisions, apunta, “intervé una part tècnica i de saviesa, però també de lideratge, de capacitat de resposta i d’anticipació”.

Cures i envelliment poblacional

Durant la crisi les residències de gent gran i el sector sociosanitari s’han mostrat com un forat negre. En paraules del degà, ha demostrat dues coses, “una més heroica, romanent al costat de la gent gran, i una altra més fosca, dels centres i residències on la gent gran estava mal atesa o han fallat mecanismes bàsics”. D’altra banda, caldria parlar de les cures, les grans mestres de les quals, per a Balaguer, són les infermeres: “El seu paper és essencial, tenen un contacte directe i durador amb el pacient, a qui acompanyen al llarg de totes les etapes de la vida, vetllant per la seva dignitat”. Tot i així, apunta, “caldrà revisar els protocols en les cures i més en aquests equipaments on la gestió de la pandèmia ha trontollat més”.

La màxima de posar la persona al centre també s’estén a l’etapa final de la vida, quan el pacient és més vulnerable, està polimedicat i ha d’acudir a especialitats com la medicina gerontològica i/o rehabilitadora (fisioteràpia, logopèdia...). Precisament per això als graus de ciències de la salut de la UIC fa temps es va incloure l’assignatura anomenada cronicitat, vulnerabilitat i envelliment.