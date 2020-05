Fer de la gestió esportiva la teva professió

Al setembre arrenca la cinquena edició del màster oficial en Gestió Esportiva que el Johan Cruyff Institute imparteix en col·laboració amb la UAB. Actualment ofereix 100 places, de les quals 29 són presencials i en castellà i 71 en format online -bé en castellà, bé en anglès-. L’objectiu del màster és acompanyar l’alumne en el seu desenvolupament com a professional integral de la gestió esportiva i capacitar-lo en l’ús de les eines de gestió per desenvolupar estratègies, anticipar-se als canvis i optimitzar recursos, entre altres.

Román Pascual, director comercial del centre, apunta que el màster “compta amb una docència mixta, amb doctors universitaris, experts del sector i ponents que expliquen de primera mà el dia a dia d’una organització esportiva”. El programa, afegeix, “vol aportar solucions reals al sector i per això es treballa estretament amb empreses i clubs on els alumnes poden realitzar pràctiques i desenvolupar projectes que poden acabar sent els seus treballs finals de màster”.

Visió estratègica i global

“Volem que l’alumne pugui entendre i aplicar la visió estratègica i global de la indústria de l’esport des d’una perspectiva de negoci”, destaca Pascual. El viatge d’estudis a Amsterdam, durant el qual els alumnes visiten organitzacions i instal·lacions esportives com el Johan Cruyff Arena i fan networking amb els alumnes que fan el Master in Sport Management a la seu que l’institut té a la capital dels Països Baixos, contribueix a aquesta visió global.