La mobilitat dels estudiants, tocada pel coronavirus

¿Es podrà viatjar el curs vinent a estudiar un màster a l’estranger? ¿Podran venir els estudiants internacionals a Catalunya? Universitats com la UAB estan mantenint els processos administratius dels prop de 1.500 candidats que se’n volen anar, però amb un epígraf que adverteix que “no poden assegurar l’execució de la mobilitat ateses les circumstàncies incertes que poden persistir”.

Aquest clima d’inseguretat ja fa preveure que hi haurà una caiguda important de les matrícules en màsters i postgraus, en què en alguns programes el 90% de l’alumnat és estranger: “La situació d’emergència sanitària modificarà les possibilitats de venir a estudiar amb nosaltres, especialment per als que vinguin d’altres continents (fonamentalment Amèrica i Àsia), per limitacions dels governs, per limitacions de les mateixes universitats o per dificultats per viatjar. Això impactarà en el nombre de matrícules de manera evident”, explica Màrius Martínez, vicerector de Relacions Internacionals de la UAB. Tal com va avançar el diari ARA, la UAB calcula que la caiguda de l’alumnat en màsters i postgraus per al curs vinent serà del 50%.

Des de la UdL, Francesc Giné, vicerector d’Ordenació Acadèmica, també preveu un descens important de matrícules en aquests estudis superiors, tant dels estudiants que volen venir com dels que volen marxar: “Cal tenir en compte la regulació de cada país. En el context europeu la situació és incerta: la UE manté els programes de mobilitat i de moment descarta la mobilitat virtual. A l’Amèrica Llatina -d’on rebem un gran nombre d’estudiants- països com Mèxic, Colòmbia i l’Uruguai ja han dit que no obren mobilitat el primer semestre, i d’altres com Xile sí que acceptaran la mobilitat en línia. Estem a l’expectativa i a l’espera del que acabin decidint, però la baixada d’estudiants de màsters sabem que serà notable”, explica.

¿Un primer trimestre a distància?

Les universitats ja treballen per a un primer semestre de curs que es preveu més fora que dins les aules. En el cas dels màsters i postgraus, podrien ser tant bimodals (presencials i online) com 100% en línia: “La docència online seria un escenari molt probable per als casos en què l’alumnat sigui internacional, però també per a tots els casos que ho considerin útil i necessari”, apunta Martínez.

Per la seva banda, la UdL presentarà nous títols propis el curs vinent en resposta a les necessitats generades pel covid-19. “Tenim peticions de formacions concretes. Estem treballant en un postgrau sobre psicologia d’emergències, catàstrofes, epidèmies i crisis humanitàries i en formació online per a professorat tant universitari com no universitari”, conclou Giné.