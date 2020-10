Com funciona el ‘renting’ de Swipcar: ràpid, fàcil i personalitzat

Segurament ja saps què és el renting, però si estàs interessat en adquirir el teu cotxe per als desplaçaments diaris, per al teu negoci o per a les escapades de cap de setmana, com és lògic també voldràs saber tots els detalls del contracte i qui pot conduir un cotxe de renting. Per tant, ¿com és el renting de Swipcar i què el diferencia del d’altres companyies?

Perquè ho tinguis tot clar i puguis centrar-te en el que és realment important, que és l’elecció del cotxe que prefereixes, i comencis a disfrutar de l’estalvi i els avantatges que implica el renting, t’expliquem el pla personalitzat que t’ofereix Swipcar, els requisits per optar-hi, la documentació necessària, l’opció ràpida de l’estudi online, com i quan es lliura el cotxe i què inclou la quota.

1. Escull el teu pla de ‘renting’ personalitzat amb Swipcar

El primer pas del contracte de renting és triar el pla que més et convingui segons les teves necessitats, l’ús que donaràs al vehicle i la quota mensual que vulguis pagar.

El procés per adquirir un cotxe de renting és molt senzill: només cal triar el cotxe, calcular el quilometratge que suposes que faràs durant l’any i el període durant el qual vols utilitzar aquell cotxe, que generalment són 3 o 4 anys.

Actualment es pot contractar un renting còmodament des de qualsevol dispositiu digital i en menys de 15 minuts. A Swipcar disposem de preus i ofertes de renting adaptades a diferents necessitats d’ús, quilometratge i període, sabent, per descomptat, que quan s’acabi el teu contracte el podràs renovar o bé canviar el cotxe per un altre totalment nou.

540x346 Has de saber quin ús faràs del vehicle per poder triar quin tipus de cotxe t'interessa / SWIPCAR Has de saber quin ús faràs del vehicle per poder triar quin tipus de cotxe t'interessa / SWIPCAR

2. Requisits per optar a un cotxe de ‘renting’

Un dels interrogants més freqüents a l’hora d’interessar-se per un renting són els requisits. En primer lloc cal comprovar la viabilitat de l’operació, per a la qual cosa s’analitza:

La teva nòmina

Els teus ingressos mensuals

La teva situació econòmica

Els possibles deutes pendents

És important que entenguis el renting com un servei en què tot està inclòs, des de l’assegurança fins a les possibles avaries. Per tant, demostrar que ets solvent és la millor manera d’ oblidar-te de qualsevol problema.

3. Documentació necessària per a un cotxe de ‘renting’

Document Nacional d’Identitat (DNI)

Les dues últimes nòmines. Amb aquesta documentació es pretén identificar la relació entre el teu salari i el percentatge que dedicaràs a la quota de renting. És important que la quota no sigui superior a un 20 o 25% de la nòmina.

Última declaració de la renda. Per estudiar la teva situació patrimonial i els teus ingressos anuals.

Un justificant que demostri que ets el titular del compte corrent.

4. L’alternativa de Swipcar a la paperassa: estudi online i en 5 minuts

Si et vols estalviar tota la paperassa abans de continuar amb el procés d’adquisició del cotxe de renting, Swipcar posa a la teva disposició una alternativa molt interessant: un estudi online en només 5 minuts i sense papers!

A través d’un software totalment segur, es comprova que l’usuari sigui econòmicament viable per optar a un vehicle de renting. El procés és molt ràpid, gràcies a l’ajuda d’un operador especialitzat que en tot moment guia l’usuari i li explica totes les passes que ha de fer.

Si es dona el cas que tampoc et convenç la idea de facilitar informació bancària, encara que es tracti d’un procediment totalment segur i garantit, Swipcar també ofereix la possibilitat de fer l’estudi online en 5 minuts sense dades bancàries, amb el condicionant que aquesta opció només està disponible per a alguns models.

540x356 Amb Swipcar et podràs centrar en el més important, disfrutar del teu vehicle de 'renting' / SWIPCAR Amb Swipcar et podràs centrar en el més important, disfrutar del teu vehicle de 'renting' / SWIPCAR

5. On i quan es lliura un cotxe de ‘renting’

El vehicle s’entrega sempre en el concessionari oficial concertat amb l’empresa de renting al més proper possible a la residència del client.

En el cas dels cotxes semi-nous, el lliurament es fa a Barcelona i Madrid. Si no vius en cap d’aquestes dues ciutats, consulta el personal de Swipcar: facilitem el transport fins als punts d’entrega corresponents.

Quan hagis firmat el contracte de renting, comença la gestió de la matriculació i entrega del vehicle. La majoria de cotxes nous es lliuren en 3 o 4 setmanes. La resta pot variar entre les 4 i les 12 setmanes en funció de la disponibilitat d’estoc. Pensa que són cotxes nous i hi intervenen diferents empreses, cosa que fa complex el protocol. Tot i així, fem tot el que és a les nostres mans per agilitzar el procés.

6. Què inclou la quota de ‘renting’ de Swipcar? Tot inclòs!

Quan contractis el teu vehicle de renting amb Swipcar, a la tarifa mensual fixa incloem totes les despeses derivades de la gestió i manteniment del teu vehicle:

Assegurança a tot risc

Assistència en carretera 24 hores

Manteniment i revisions

Avaries i reparacions

Impostos

Canvi de pneumàtics

Sense entrada

L’únic que hauràs de fer com a client és presentar el teu cotxe de renting per a la inspecció tècnica de vehicles en la data que legalment correspongui.

Entra a Swipcar i descobreix les millors ofertes en cotxes de renting. Ara que ja saps com de fàcil pot resultar començar a disfrutar del teu pròxim vehicle, què estàs esperant? Passa’t a la mobilitat flexible i personalitzada!