Gas Natural Fenosa duplicarà les estacions de gas natural com a combustible per a vehicles el 2018

Gas Natural Fenosa ampliarà en aquest 2018 el nombre d’estacions de càrrega de gas natural comprimit (GNC) per a vehicles a Espanya. La companyia energètica té previst obrir 50 punts de subministrament en ciutats com Madrid, Barcelona, Bilbao, València, Saragossa, Sevilla, Màlaga, Múrcia, Alacant, Còrdova, Valladolid, Vigo, Gijón, la Corunya i Santander, entre altres. Amb aquestes obertures, el total d’estacions de GNC de la companyia a Espanya pujarà a 100 estacions públiques.

La companyia està desenvolupant un pla de foment de la mobilitat amb l’objectiu de potenciar la utilització del gas natural com a combustible com la millor alternativa sostenible davant els combustibles fòssils derivats del petroli. La intenció és reforçar, durant l’any, l’estructura que ja existeix a Madrid i Barcelona, així com obrir noves estacions en les principals ciutats d’Espanya.

“Accelerarem l’obertura de noves estacions de servei per reforçar així la disponibilitat d’aquest combustible al mercat, vista la demanda que s’està experimentant de vehicles moguts per gas natural”, assenyala Daniel López Jordà, director general de Negocis Minoristes d’Energia de Gas Natural Fenosa. “Actualment és indubtable que el seu cost per quilòmetre recorregut és tremendament competitiu, fins a un 50% més econòmic que la gasolina i un 30% que el dièsel, i això està animant els consumidors a triar aquest tipus de combustible”, afegeix.

Actualment, Gas Natural Fenosa disposa de 31 estacions públiques de gas natural operatives a Espanya, del total de 57 que funcionen al país.

Augment de l’ús del gas natural com a combustible

Durant l’últim any, les vendes de vehicles i camions propulsats per gas natural van augmentar un 50%, i refermaven així l’ús d’aquest combustible a Espanya. Aquest fet, juntament amb l’aliança estratègica de la companyia energètica amb Seat, impulsa Gas Natural Fenosa a accelerar el seu pla de foment de la mobilitat i a donar continuïtat a l’expansió de les infraestructures de repostatge els propers anys.

El gas natural vehicular en l’automoció contribueix a la millora de la qualitat de l’aire com a conseqüència de les seves molt baixes emissions. Els vehicles que utilitzen aquest combustible disposen de l’etiqueta ECO de la direcció general de Trànsit (DGT) i, per tant, es beneficien de la lliure accessibilitat al centre de les ciutats en episodis d’alta contaminació, dels incentius fiscals i de les bonificacions en zones d’estacionament regulat, entre altres.

Compromís amb Seat

El compromís de Gas Natural Fenosa per fomentar l’ús del gas natural en l’àmbit de la mobilitat s’assenta en l’acord de col·laboració, renovat el 2017, amb la principal companyia automobilística del país, Seat. L’acord preveia la promoció del gas natural vehicular a través de projectes d’innovació, expansió de la infraestructura i promoció comercial conjunta de vehicles i combustible.

Els resultats satisfactoris obtinguts no han fet més que refermar el compromís de les dues companyies per seguir treballant en la mateixa línia, incorporant-s’hi ara també les altres marques de la multinacional alemanya a Espanya, Volkswagen, Audi i Skoda.

“Són moltes les sinergies i oportunitats resultants d’aquest important acord. No endebades, apleguem les estratègies i els recursos de Gas Natural Fenosa amb Seat i el Grup Volkswagen a Espanya per seguir promovent la utilització del combustible que és una alternativa real per aconseguir una mobilitat sostenible”, explica Daniel López Jordà.