Aprofitant totes les oportunitats

Quan parlem d’envelliment actiu ens referim al “procés d’optimitzar les oportunitats de salut física, mental i social que permetin a la gent gran participar activament en la societat sense patir discriminació, i gaudir d’una qualitat de vida bona i independent”. Mercè Mas, de 89 anys, recita de memòria la definició establerta per l’OMS l’any 2002 i posteriorment adoptada per les Nacions Unides. La seva figura representa un referent en la demanda dels drets de les persones grans. Treballadora social de professió, és experta del Consell de la Gent Gran de Catalunya, membre de la FATEC (Federació d’Associacions de la Gent Gran de Catalunya) i està compromesa amb les dones grans a través d’entitats com l’associació Dones Mundi: “Envelliment actiu no vol dir fer activitat, que també, sinó que es tracta d’un procés que comença en edats molt primerenques de la vida”, explica.

L’envelliment actiu ajuda les persones grans a conduir la seva vida quotidiana aprofitant al màxim les oportunitats que tenen a l’abast d’acord amb les seves necessitats, capacitats i aspiracions. D’una banda es tracta de mantenir l’activitat personal, entesa com la participació en àmbits familiars, comunitaris i socials, així com el desenvolupament de tasques físiques i mentals. D’una altra, inclou la prevenció amb la finalitat d’endarrerir l’aparició i el desenvolupament de les malalties i incapacitats: “És evident que ens hem de moure perquè si no exercitem el cos ens acabem rovellant. Però una persona de 100 anys no pot fer el mateix que una de 65, i sovint se’ns col·loca a tots dins el mateix col·lectiu”, apunta.

Els efectes de la pandèmia

Entitats com la FATEC o l’ACA (Associació Coordinadora d’Activitats per a la Gent Gran) promouen un envelliment actiu i saludable a través de diferents activitats d’acció i prevenció. Amb 500 casals i prop de 450.000 socis, la FATEC impulsa accions preventives de la solitud a través de l’envelliment actiu: “Transmetem el missatge que tots algun dia ens podem quedar sols. Com a entitat potenciem que les persones siguin actives, es mantinguin saludables i siguin socialment productives. Perquè moltes de les coses que fem són productives; sense anar més enllà, la cura dels nets, per exemple”, explica Josep Carné, el seu president. Segons Carné, la pandèmia ha impactat de manera directa sobre la necessitat de mantenir una vida activa: “Potser per por, potser per mandra, ens està costant molt que els nostres socis tornin a emprendre l’activitat que duien a terme tot i les mesures de seguretat establertes -diu-. Això està tenint un impacte físic, mental i emocional sobre la població que es pot traduir en soledat no volguda”.

Des de l’ACA, una de les entitats més antigues vinculades a les persones grans i Creu de Sant Jordi l’any 1996, Miquel Nadal, el seu secretari, explica que promouen multitud d’activitats culturals, entre les quals destaquen els jocs florals, que enguany arribaran a la 43a edició. Dolors Dilme, poetessa i membre del jurat del certamen literari, hi ha guanyat dos premis: “Vaig descobrir l’ACA a través dels jocs florals i els estic molt agraïda per tot el que m’han donat”, diu. Dilme recorda que les restriccions provocades per la pandèmia estan limitant molt l’assistència als actes de l’entitat: “Quan en podem fer, ve poca gent. Molts tenen por”, conclou.

Trets fonamentals de l’envelliment actiu

1.- Salut: El benestar físic, mental i social

2.- Seguretat:La protecció, la seguretat i la dignitat de les persones grans

3.- Participació:És fonamental com a inductora de l’autorealització personal

Entitats que promouen les activitats d’envelliment actiu

1.- Administracions: Ajuntaments, diputacions i Generalitat, en el cas de Catalunya

2.- Organitzacions del tercer sector: Associacions de persones grans

3.- Sector privat: Obres socials i altres accions de responsabilitat social corporativa

Font: OMS

Maria Pau Corominas amb els amics amb qui va creuar l'estret de Gibraltar nedant

L’esport, un motor de vida

Maria Pau Corominas, de 68 anys, és la primera dona a Espanya finalista olímpica, a Mèxic 68. Economista, mare i àvia, l’esport continua estant present en el seu dia a dia: natació, bicicleta, gimnàs, esquí, golf, caminades per la muntanya... Qualsevol excusa és bona per sortir a exercitar el cos: “Per a mi l’esport és vital. El necessito. M’agrada mantenir-me en forma, sense fer grans esforços, sinó activitats curtes i petites. Per exemple, pujar les escales fins a arribar al meu pis, que és a l’àtic, i n’hi ha unes quantes”, explica. Per celebrar els 50 anys dels Jocs de Mèxic, l’any 2018 va creuar nedant l’estret de Gibraltar amb un grup d’amics: “Són petits reptes que et fan sentir viva. Els quatre membres de l’equip sènior sumàvem 257 anys. A vegades cal fer bogeries com aquesta!”, diu Corominas, que ens ha cedit la foto on apareix amb els seus amics nedadors.