CaixaBank ajuda la gent gran a fer el clic en les seves gestions financeres

Moltes tendències, com el teletreball, s’han convertit en una realitat per a una part important dels treballadors. Gràcies a internet, hem après a gaudir de l’oci des de casa i això ens ha permès, per exemple, assistir en directe i des de casa a obres de teatre o a concerts. També, per evitar el risc de contagi, hem reduït l’ús de diners en efectiu i les visites al supermercat, i hem après a comprar online i hem evitat desplaçaments i la càrrega de pes.

En definitiva, en molts aspectes hem fet un clic, hem sabut aprendre i adaptar-nos a una nova situació, sortint de la nostra zona de confort, en molts casos gràcies a l’ajuda de fills i nets, que ens han ensenyat a fer-ho, i hem pogut comprovar que no és tan difícil.

CaixaBank ha desenvolupat el programa Clic Sènior, que ofereix vídeos tutorials amb continguts sobre les gestions financeres més habituals

Per això, des de CaixaBank, que té un model de banca socialment responsable, s’ha desenvolupat el programa Clic Sènior, que ofereix una sèrie de vídeos tutorials amb continguts relacionats amb les gestions financeres més habituals perquè el col·lectiu sènior aprengui a fer el clic amb tot el que està relacionat amb la seva operativa del dia a dia. Cada vídeo incorpora una versió descarregable i imprimible perquè el client la pugui llegir còmodament.

Al propi ritme

Els vídeos estan elaborats perquè els clients puguin aprendre, d’una forma molt didàctica i pel seu compte i al seu ritme, des dels conceptes financers més bàsics, com ara actualitzar la lliberta al caixer, fins a les operacions més complexes, com són la consulta i la devolució de rebuts.

Un dels continguts que els clients sènior poden trobar en un dels vídeos tutorials del programa Clic Sènior és com funciona un caixer automàtic. D’aquesta manera, poden aprendre a fer les principals gestions com, per exemple, l’actualització de la llibreta, la retirada d’efectiu, els pagaments d’impostos, l’activació del menú CaixaFàcil i la realització de reintegraments sense llibreta ni targeta. Un altre dels temes que es tracten en aquests vídeos tutorials és com utilitzar CaixaBankNow, la banca digital de CaixaBank, i com fer les operacions més habituals.

El client pot aprendre, per exemple, a identificar-se correctament, consultar rebuts i ordenar devolucions, consultar la liquidació de targetes, imprimir extractes i rebuts, fer traspassos i transferències o demanar cita prèvia amb el gestor.

Els clients sènior de CaixaBank, uns 2,7 milions, guanyen així autonomia, comoditat, rapidesa i disponibilitat per a les gestions del seu dia a dia

24 hores, 7 dies

D’aquesta manera, a través del programa Clic Sènior, els clients sènior de CaixaBank ho tenen més fàcil que mai per fer les gestions del seu dia a dia, amb la qual cosa guanyen en autonomia (aprenen a gestionar-se els comptes un mateix), comoditat (s’estalvien d’haver d’anar a l’oficina), rapidesa (eviten cues i esperes) i disponibilitat (hi accedeixen quan i des d’on volen, les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana).

La formació en l’ús de la banca digital és clau per afavorir l’accés als segments de més edat de la població. CaixaBank té 2,7 milions de clients de més de 65 anys i, precisament, amb l’objectiu de protegir aquest col·lectiu, ha desenvolupat accions com el programa Clic Sènior. CaixaBank manté un compromís ferm amb els clients més grans de 65 anys i, per aquesta raó, continuarà desenvolupant iniciatives i formant els clients sènior perquè estiguin connectats en tot moment.