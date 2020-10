Sentir-se sol en plena pandèmia

A Catalunya hi ha prop d’un milió i mig de persones de més de 65 anys, de les quals més d’un 60% reconeixen haver-se sentit soles alguna vegada. Una xifra que creix amb l’edat (als 80 anys diuen que han patit soledat la meitat de les persones) i que s’agreuja en el cas dels homes: 9 de cada 10 reconeixen haver-se sentit sols algun cop. Són dades de l’estudi La soledat de les persones grans, elaborat per l’Associació Serveis Integrals per a l’Envelliment Actiu (Siena), amb data del 2019.

El sentiment de soledat, tot i no ser una malaltia, pot tenir efectes perjudicials per a la salut física i conseqüències en el funcionament cognitiu i en la salut mental de les persones grans. Participar en activitats grupals, mantenir una xarxa social variada i gaudir d’unes bones relacions familiars i d’amistat disminueix la percepció de soledat, encara que les persones visquin soles.

Més aïllament i més por

Com afecta les persones més grans que les seves xarxes de relació social es tallin temporalment? O deixar de rebre visites? Un dels efectes principals de la pandèmia, com apunta Teresa Moratalla, especialista en famílies i parella i secretària de la junta de govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), és que ha incrementat l’aïllament i la por: “La idea de posar-se malalt estant sol, sense cap acompanyament, ha fet molt mal -explica-. Hi ha molta gent que volgudament s’ha quedat a casa per por. I a la por s’hi suma l’angoixa i l’angoixa genera inquietud”. L’aïllament, juntament amb la por, ha fet créixer la sensació de soledat de moltes persones grans, sobretot d’aquelles que viuen físicament soles: “Les dades de l’enquesta del 2019 segur que actualment són molt superiors -apunta Moratalla-. Si parlem de persones que han arribat a la vellesa, una edat de dol i de pèrdues, que a més no tenen accés a les noves tecnologies o no en saben i que no poden socialitzar-se com ho feien abans, doncs òbviament s’incrementa la sensació de soledat”.

Soledat no volguda

Daniel Salvador és director de la Fundació Avismón-Catalunya i alerta que a conseqüència de la pandèmia han percebut un deteriorament de la salut física i cognitiva del col·lectiu amb el qual treballa l’entitat: “Sortir a passejar, mantenir la ment activa, riure, aprendre... Tot això fa que et sentis bé i per tant que no et sentis sol encara que hi estiguis. Amb el confinament la salut física i cognitiva de les persones grans ha empitjorat. No els podem deixar tancats a casa. Cal viure, amb precaucions, però cal viure”, diu.

Avismón-Catalunya és una entitat que acompanya la gent gran en el seu procés vital d’envelliment i autocura, fent especial atenció a les persones que pateixen soledat no volguda, és a dir, a la percepció subjectiva de relacions socials no satisfactòries o inexistents, la falta de suport social i de participació social i cultural. L’entitat atén 700 persones de Barcelona i rodalia, la majoria persones de més de 80 anys que viuen amb una mínima pensió i en un pis de lloguer de renda antiga: “Ens demanen ajuda perquè manifesten un fort sentiment de soledat i tenen una xarxa social molt dèbil o bé no tenen família; o, si en tenen, hi ha hagut algun trencament”, explica Salvador.

La xarxa de voluntaris d’Avismón-Catalunya s’encarrega d’atendre qualsevol necessitat que manifestin aquestes persones, sigui de caràcter més efectiu i emocional, o bé més vinculat a les gestions del dia a dia: “Els voluntaris estableixen un vincle efectiu molt important amb cada avi o àvia. Els visiten un cop per setmana i els ajuden a resoldre qualsevol problema que els manifestin”.

Durant la pandèmia els voluntaris van triplicar les trucades als usuaris per fer-los un acompanyament més proper. Passat el pic del març i l’abril, tots van redactar sobre paper què els havien suposat aquelles trucades: “És molt important que algú s’enrecordi de tu”; “Em va anar molt bé. Vaig sentir escalf i em vaig sentir acompanyada. Sovint, de l’emoció tenia ganes de plorar”; “Em van aportar alegria i estima. Ho vaig passar malament perquè no podia veure i abraçar la persona que em trucava”, expliquen.

Segons Daniel Salvador, actualment el nombre de trucades que arriben a l’entitat va en augment: “Són persones d’edat avançada que no s’havien sentit mai soles. Ens demanen un acompanyament emocional i suport psicològic per poder afrontar la manca de relacions significants i, en alguns casos, les pèrdues personals”, conclou.

Com es pot contrarestar el sentiment de soledat?

Procurar mantenir les activitats habituals (en la mesura que es pugui)

Sortir, mínim, un cop al dia

Evitar l’aïllament social

Fer activitats que agradin (cosir, cuinar, llegir, estudiar, etc.)

Parlar amb fills, família i amics amb més freqüència i de manera diària

Fer activitats de tipus cognitiu (exercicis, mots encreuats, etc..)

Sortir a comprar

No abusar de les notícies, ni de la informació externa

Veure’s amb la família i amics si és possible, seguint les mesures establertes

Font: Teresa Moratalla, especialista en famílies i parella i secretària de la junta de govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)