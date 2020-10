L’ús de la mascareta fa més necessari mantenir una bona salut auditiva per evitar l’aïllament de les persones grans

Un dels col·lectius més vulnerables i afectats per la pandèmia del covid-19 és el de les persones grans. Al fet d’haver de quedar-se a casa pel fet de ser considerades població de risc s’hi afegeix un altre problema que afecta particularment aquells que tenen dificultats auditives per algunes de les mesures preses en l’anomenada “nova normalitat”.

Amb l’ús generalitzat de la mascareta, les dificultats d’audició i de comprensió s’incrementen. En aquest sentit, GAES, marca líder en audició, va dur a terme fa unes setmanes una enquesta a persones d’entre 70 i 80 anys amb pèrdua auditiva i que no porten audiòfon per saber com els ha canviat l’audició l’ús de la mascareta. El 45% declaren que tenen més dificultat per entendre els interlocutors ara que l’ús de la mascareta és generalitzat, ja que redueix el volum i la claredat de la veu.

“Les mascaretes poden arribar a reduir el volum entre 4 i 12 decibels en funció del material” Juan Royo Doctor en otorrinolaringologia

El mateix estudi revela que gairebé la meitat -el 48%- afirmen que tant la distorsió del so provocada per la mascareta com el fet de no poder veure la boca de la persona que parla són les principals causes de la falta de recepció.

Reforçant les conclusions d’aquest estudi, segons Juan Royo, doctor en otorrinolaringologia, “les mascaretes poden arribar a reduir el volum entre 4 i 12 decibels, depenent del material amb què estiguin fetes”.

Els problemes d’audició, a més, poden suposar un doble aïllament: d’una banda perquè es dificulta la comunicació quan s’està en contacte amb gent que porta mascareta i, de l’altra, perquè una bona part de la gent gran ha limitat els desplaçaments i han entrat de ple en el món de les videotrucades, però els costa molt sentir els missatges de suport i afecte que els fan arribar els éssers estimats per aquestes vies.

Consultar l’especialista és clau per fer front a la pèrdua d’audició

Prendre les mesures necessàries és cabdal per evitar l’aparició de problemes auditius. No obstant, tal com assegura el doctor Royo, “ara és més important que mai anar a l’especialista tan bon punt es comenci a percebre algun senyal que indiqui que podem estar patint algun tipus de pèrdua auditiva”.

Cada vegada més gent es decideix a posar-hi remei, com demostra el fet que les consultes per problemes auditius s’han incrementat un 10% des de la propagació de la pandèmia.

En aquest sentit, els centres auditius de GAES tenen els millors especialistes per dur a terme una revisió completa de l’audició, a més de posar a l’abast dels seus clients un ampli ventall de possibilitats a l’hora de tractar de la manera adequada cada problema.

Consells per millorar la comunicació

Contribuir a fer més comprensibles les converses per a aquells que pateixen problemes d’audició està a l’abast de tothom. Amb petits gestos podem ajudar-los a entendre més fàcilment el que s’està dient. Les videotrucades, per exemple, són una bona solució ja que faciliten la lectura dels llavis. Vocalitzar, afegir detalls a les explicacions o repetir paraules quan sigui necessari són altres mesures que podem adoptar quan parlem amb algú que tingui pèrdua auditiva.