Canvi d'actitud del jutge del 17-A després de la queixa dels advocats

Després del comunicat de l'Advocacia Catalana que es queixava del tracte del jutge que presideix el tribunal del 17-A, Alfonso Guevara, el magistrat ha mostrat aquest dimarts una actitud més tolerant cap als lletrats. Guevara no s'ha discutit amb els advocats i tampoc ha tallat les seves preguntes amb l'expressió habitual: "Impertinent!" En l'arrencada de la jornada els advocats també han agraït a Guevara que els hagi donat flexibilitat en les seves substitucions. De fet, els lletrats s'han trobat uns caramels a la taula abans de començar aquesta cinquena sessió del judici a l'Audiència Nacional. Com que el mateix jutge va deixar clar el tercer dia que "la ironia a una altra banda", cal suposar que el seu gest no ho ha sigut.

Malgrat el canvi, la comissió de defensa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha criticat les intervencions "fora de to, cridant i amenaçant" els lletrats per part de Guevara. En un comunicat, ha exemplificat aquest tracte amb l'advertència que va fer el jutge que "tiraria a la paperera" els escrits que li presentessin, i ha recordat que els advocats han de poder exercir la seva tasca "sense intimidacions, obstacles, assetjaments o interferències indegudes".

La comissió de l'ICAB ha considerat que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l'òrgan que dirigeix els jutges, ha d'actuar amb "les accions disciplinàries adients" contra Guevara "pels seus excessos a la sala". Segons els lletrats, el magistrat ha atacat el lliure exercici professional de l'advocacia i el dret de defensa. "Exigim a Guevara que presenti públicament les seves respectuoses disculpes", ha conclòs el comunicat.