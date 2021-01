La Fiscalia manté l'acusació d'organització terrorista i descarta la d'assassinat en el 17-A

Es veia a venir i al final ha sigut així: la Fiscalia manté l'acusació que va presentar abans que comencés el judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Per tant, demana que es condemni els acusats del 17-A pels delictes de pertinença o col·laboració amb una organització terrorista, tinença i fabricació d'explosius i voluntat de causar grans danys, però descarta atribuir-los els 16 assassinats dels atacs terroristes. En les vuit setmanes del judici, els investigadors, bàsicament dels Mossos d'Esquadra, han insistit que la cèl·lula de Ripoll planejava un triple atemptat amb explosius en furgonetes que no es va executar a causa de l'explosió del xalet d'Alcanar. I, segons aquesta tesi, l'autor de l'atropellament a la Rambla i els cinc de Cambrils van cometre un atac improvisat i no previst en el pla dissenyat amb els altres membres del grup.

Aquesta també és la tesi de la Fiscalia, que reclama 41 anys de presó per a Mohamed Houli Chemlal, ferit a Alcanar, i 36 anys per a Driss Oukabir, que s'hauria desdit a l'últim moment de la idea d'atemptar. Demana que se'ls condemni pels delictes de pertinença a una organització terrorista, tinença i fabricació d'explosius i voluntat de causar grans danys. Pel que fa al tercer acusat, Saïd ben Iazza, que hauria facilitat comprar els explosius amb la seva documentació i furgoneta, el ministeri públic sol·licita 8 anys de presó per col·laboració amb una organització terrorista. La Fiscalia ha elevat aquest dijous a definitives les seves conclusions i només hi ha fet algun canvi, un dels quals –compartit amb moltes parts– és que a Alcanar es van trobar 17 granades de mà i no 19, com deia l'escrit d'acusació.

Entre les defenses dels tres acusats, l'única que ha modificat el seu escrit ha sigut la de Houli Chemlal. La seva advocada ha volgut reiterar que el ferit a Alcanar va respondre les preguntes tant dels Mossos com del jutjat d'instrucció i l'ha intentat desvincular dels altres membres de la cèl·lula. Ha admès que havia comprat precursors d'explosius, tot i que ha afegit que no els sabia manipular i que "estava controlat" a Alcanar, on "no tenia escapatòria" perquè, segons la seva versió, temia per la seva vida i la de la seva família. L'advocada també ha posat en dubte la participació que hauria tingut Houli Chemlal en els atemptats si no hagués explotat Alcanar i demana que si se'l condemna se li apliquin atenuants per reduir-li la pena al mínim.

Un delicte pels ferits

Pel que fa a les acusacions que representen alguns mossos i bombers lesionats en els atemptats –per la segona explosió a Alcanar o que van resultar afectats per les accions dels terroristes–, han afegit en els seus escrits els delictes d'intent d'assassinat terrorista i d'estralls de tipus terrorista. Si el tribunal no accepta el delicte d'intent d'assassinat terrorista per a Houli Chemlal i Oukabir, les advocades han proposat que se'ls condemni per lesions de caràcter terrorista. És una petició que podria tenir recorregut en els ferits a Alcanar però que és més complicada per als que van resultar lesionats en les actuacions del pla improvisat dels terroristes en què van intervenir mossos perquè els autors materials de les accions estan morts, ja que van ser abatuts per la policia.

Una de les acusacions que també ha modificat el seu escrit ha sigut la dels pares del nen mort de Rubí. L'advocat de la família, Jaume Alonso-Cuevillas, ha volgut fer constar que la nit que va explotar la casa d'Alcanar hi havia almenys "quatre o cinc persones", segons va declarar Houli Chemlal, tot i que només s'hi va trobar un ferit i les restes de dos morts. Alonso-Cuevillas ha afegit que "no són suficients" les proves d'ADN que s'han aportat per dir que unes restes, segons la investigació, corresponen a l'imam Abdelbaki es-Satty. L'advocat ha recordat que tampoc s'ha aclarit qui va portar la furgoneta d'Es-Satty, que abans de l'explosió estava aparcada al xalet, fins a Sant Carles de la Ràpita.

La pròxima sessió del judici a l'Audiència Nacional serà dilluns de la setmana que ve, quan les parts començaran a presentar els seus informes, en què argumentaran les seves acusacions.