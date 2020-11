El pare del nen mort el 17-A: "La meva lluita ha sigut investigar què podem fer perquè no torni a passar"

Al judici sobre els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils s'ha sentit aquest divendres el testimoni de Javier Martínez, el pare del nen de Rubí de tres anys mort com a conseqüència de l'atropellament de la furgoneta amb què els jihadistes van irrompre a la Rambla. "Hi havia un silenci que no oblidaré en ma vida", ha assegurat el testimoni, emocionat per la "duresa" que representa recordar els fets. "Vull enviar una abraçada a totes les víctimes", ha traslladat. Més enllà del succés en si, Martínez ha volgut explicar la seva "lluita" aquests tres anys, però el jutge Alfonso Guevara l'ha acabat tallant quan ha vist que en el fons pretenia posar en dubte la investigació.

"Al veure que el tractament [psicològic per part de les autoritats] no era el correcte, que hi havia coses que es podrien haver evitat... Les sensacions d'odi, ràbia i indignació, depressió, les he agafat i les he unit i n'he fet una causa. He intentat investigar, com protegir les filles que em queden. En aquest procés durant tres anys he parlat amb gent que sap del tema, dels àmbits polític, judicial, perquè canviés el protocol de les víctimes. Què podem fer perquè això no torni a passar ha sigut la meva lluita", ha afirmat Martínez.

El testimoni ha explicat que volia que aquesta tragèdia "servís per a alguna cosa bona", i per això va "abraçar un imam", ha dit. Quan estava a punt de dir que pretenia que no es criminalitzés la comunitat musulmana ha estat interromput per Guevara, que li advertit no eren qüestions pertinents que relatés com a testimoni. "Suficient!", ha conclòs el magistrat quan Martínez ha afirmat que se li havien acostat persones que li "han fet dubtar de la investigació". El pare del nen mort ha sigut una de les veus més destacades a favor d'anar més enllà de la judicialització als acusats i crítiques amb l'atenció que s'ha fet a les víctimes.

En aquest sentit, una altra víctima, Núria Suara, ha lamentat que no se li hagi reconegut la condició de víctima del terrorisme ni se li hagi concedit la baixa laboral permanent. El 17 d'abril del 2017 treballava com a florista a la Rambla i ha explicat que va quedar "en xoc" i "bloquejada" després que la furgoneta impactés contra la seva parada. "Ara visc en un poble. No he pogut tornar mai més a la Rambla", ha afirmat.