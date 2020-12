El rastre que va deixar el mòbil d'un acusat del 17-A tot i l'intent d'esborrar-lo

Desinstal·lar i tornar a instal·lar el WhatsApp. És l'acció que Driss Oukabir, un dels tres acusats al judici del 17-A, va fer tres cops: el 4, el 14 i el 17 d'agost del 2017, l'últim gairebé al mateix moment que es cometia l'atemptat a la Rambla. Per als investigadors dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil no és casualitat: "Es va perdre part de la informació". Però tot i l'intent d'esborrar les dades, el mòbil va deixar el seu rastre al núvol i així es va poder recuperar alguna pista. També va eliminar l'historial de trucades fetes amb el telèfon perquè només apareixien les del 15 d'agost. I els investigadors veuen sospitós que entre el 4 i el 7 de juliol i entre el 23 de juliol i el 3 d'agost el mòbil no es va connectar a cap antena -estava apagat o en mode avió-, de manera que no es pot saber on va ser aquells dies. Els investigadors atribueixen el fet a "una mesura de seguretat".

Segons les converses de WhatsApp que es van conservar, el germà de Driss, Moussa Oukabir -abatut a l'atemptat de Cambrils-, va contactar amb ell a les 16.53 h del 17 d'agost, quan la furgoneta entrava a la Rambla, i li va enviar un missatge que deia "Ei". L'historial de recerques que es va recuperar del mòbil també recull com el mateix 17 d'agost a les 18.30 h va buscar una notícia sobre l'atemptat de Barcelona. Els investigadors han remarcat que entre el febrer i l'agost del 2017 Driss va fer diverses consultes que consideren sospitoses: què diu l'islam del terrorisme, sobre l'Estat Islàmic i la jihad, un franctirador que va actuar a l'Iraq i un predicador salafista. Una altra recerca que han destacat és la que va fer el 9 d'agost quan des de Tànger -on va ser entre el 3 i el 13 del mateix mes- va buscar maquinària d'alt tonatge, com excavadores per llogar o de segona mà.

Les explicacions dels pèrits dels Mossos i la Guàrdia Civil no han agradat a Driss, que des del cubicle de vidre on segueix el judici ha cridat: "Està mentint!". El jutge Alfonso Guevara li ha respost: "Vostè calla i ho aguanta tot. Després ja tindrà l'oportunitat de dir el que vulgui". Però Driss ha continuat: "Com puc callar si està dient falsedats?" Guevara ha posat fi a la interpel·lació de l'acusat repetint que callés.

Un moment de distensió

Tot i aquest instant, la sessió d'aquest dijous a l'Audiència Nacional ha tingut un moment de distensió en què fins i tot s'han sentit rialles. Ha sigut quan l'advocat de Driss ha preguntat als investigadors sobre les pàgines de cites que buscava el seu client. L'advocat ha acabat l'interrogatori amb un lapsus: "No tinc més trucades", ha dit en lloc de 'preguntes'. Guevara ho ha aprofitat per bromejar recomanant-li que apagués el telèfon: "Ja que som a Nadal, no deu ser pas una cita?", ha ironitzat el jutge. Guevara ha tancat la sessió emplaçant els assistents al 2021, que serà quan continuarà el judici, i desitjant-los que es "cuidin".