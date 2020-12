Per què es dubta de si les restes trobades a Alcanar són d'Es-Satty?

L'explosió d'Alcanar va ser de tal magnitud que va ensorrar el xalet on els terroristes preparaven els artefactes per atemptar i va deixar restes humanes escampades per la zona. En les primeres hores van trobar 45 mostres i es pensava que només hi havia un mort. "Es va començar la recollida amb un focus en una zona molt extensa, entre la runa. A causa de l'explosió les restes eren per tota la parcel·la del xalet, a la casa del costat i al davant", ha recordat al judici del 17-A una de les forenses que a partir de les 3.30 h de la matinada del 17 d'agost va fer l'aixecament dels cadàvers amb la comitiva judicial creient que era una explosió de gas butà. Les mostres "estaven brutes, amb incrustacions metàl·liques". Van traslladar-les a la sala d'autòpsies i, mentre feien l'anàlisi, els Mossos van recollir-ne fins a les 14.30 h d'aquell mateix dia 15 quilos més –la suma de 40 noves restes humanes.

Amb els 15 quilos més de mostres, els forenses van veure que no havia mort només una persona. Però la segona explosió al xalet d'Alcanar a les 17 h del 17 d'agost, quan els Mossos i els Bombers removien la runa amb una retroexcavadora, en va fer aturar la recollida amb l'objectiu d'assegurar abans la zona. La recollida de restes humanes no es va reprendre aleshores fins al 29 d'agost. Amb les primeres mostres, entre les quals hi havia un crani i un fragment de la part superior d'un altre crani, els forenses també van concloure que l'explosió va ser la causa dels traumatismes que presentaven les restes humanes i, en conseqüència, el motiu de la mort.

Amb les mostres que havien recopilat, d'almenys dos cossos, es van fer les tasques d'identificació. Algunes restes tenien mala qualitat i no en van poder extreure el perfil genètic. Però les orelles que es van localitzar van donar dos perfils diferents. L'anàlisi del primer perfil genètic coincidia amb l'ADN dels germans Aalla: amb Saïd Aalla, un dels terroristes abatuts a l'atemptat de Cambrils, i amb Mohamed Aalla, un dels detinguts que va quedar en llibertat –era el propietari de l'Audi A3 que es va utilitzar a Cambrils–. Per això es va poder concloure que aquest primer perfil extret de les restes d'Alcanar havia de ser de Youssef Aalla.

Pel que fa al segon perfil genètic, coincidia amb unes mostres que els Mossos havien recollit després dels atemptats al pis de Ripoll on vivia l'imam Abdelbaki es-Satty i a la seva furgoneta. En concret, a l'habitatge els Mossos van trobar restes del mateix perfil genètic a la maneta d'una finestra, als cabells que hi havia en una manta i en una túnica tradicional marroquina. I a l'interior de la furgoneta de l'imam, el van localitzar en una llauna de refresc i en dues ampolles d'aigua. El fet que el perfil de l'orella trobada a Alcanar coincidís amb les mostres del pis i de la furgoneta permetia afirmar que, efectivament, les mostres "coincideixen entre si" però no determinar de qui són, perquè "no se sap la identitat de la persona", han admès els forenses. Faltava, doncs, que un familiar d'Es-Satty aportés el seu ADN per poder-lo comparar amb aquest perfil genètic. Una prova que al final es va fer al Marroc.

Una declaració pendent

En aquesta sessió del judici a l'Audiència Nacional també havien d'intervenir els forenses del Marroc que van fer la feina de comparar les restes d'Alcanar que es pensava que corresponien a Es-Satty amb les de familiars seus, però la dificultat de connexió en les videotrucades dels testimonis anteriors ha fet que no hi hagi hagut temps. La seva declaració, que ha quedat pendent per al pròxim dia –ja serà la setmana vinent–, hauria de servir per aclarir el dubte que s'ha generat en el perfil genètic de l'imam. L'advocat dels pares del nen de Rubí mort a la Rambla, que va proposar el testimoni dels forenses del Marroc, també va presentar un informe pericial dies enrere que assegura que l'anàlisi marroquina "no compleix els estàndards mínims requerits", tot i que el jutge Alfonso Guevara va rebutjar l'informe.

Pel que fa a les restes que es van recollir a Alcanar entre el 29 d'agost i el 4 de setembre, quan la zona es donava per segura després de la segona explosió, eren "fragments molt petits, d'un o quatre grams, alguns no es podien ni identificar", ha explicat una altra de les forenses. Les mostres estaven en un "avançat estat de descomposició" perquè havien passat molts dies des de l'explosió i havia fet calor, segons han argumentat.