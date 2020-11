Els terroristes del 17-A feien les compres per als explosius amb diferents identitats

Les fotos de Younes Abouyaaqoub, el conductor de l'atemptat a la Rambla, i sobretot de Mohamed Hichamy, que va liderar l'atac a Cambrils, són les que van signar diversos dependents d'empreses que venen productes químics a Catalunya quan els van demanar que identifiquessin qui havia anat a comprar desenes de litres de peròxid d'hidrogen o acetona. Les setmanes anteriors als atemptats, els terroristes van visitar almenys cinc establiments, segons els testimonis que han declarat al judici del 17-A. Però van presentar diferents identitats i els arguments per justificar les compres també van variar: van dir que necessitaven el peròxid per blanquejar roba i l'acetona per netejar fusta, ferro o altres metalls o per desgreixar peces. No van generar cap alerta als dependents, algun dels quals ha afegit que parlaven català i que el tracte havia sigut "molt educat".

En la desena sessió del judici s'ha exposat que el primer intent de compra va ser l'11 de juliol del 2017 a una empresa de Tortosa. Aquell dia un noi que no s'ha pogut identificar amb les fotos dels terroristes va intentar comprar 100 litres de peròxid d'hidrogen però el DNI que va pronunciar de viva veu va donar error perquè la lletra no coincidia amb els números. Tampoc tenia clar amb quin vehicle els transportaria, cosa necessària perquè havia d'omplir una fitxa que determinava l'adreça d'origen i de destinació per adquirir la substància. A més, semblava que anava a peu, fet que va estranyar els treballadors. L'endemà hi va tornar un altre noi que també en volia 100 litres per vendre'ls al Marroc per blanquejar roba. Quan va mostrar la documentació, hi posava Saïd ben Iazza i a l'empresa el van vincular amb el del dia anterior, perquè també volia comprar sense IVA.

El 27 de juliol va tornar el noi que s'identificava amb la documentació de Ben Iazza acompanyat d'un altre noi. Llavors ja tenien les seves dades i van adquirir 240 litres de peròxid d'hidrogen. En els dos casos van fer constar una adreça de Vinaròs, mentre que en el primer intent de compra –que no va tirar endavant– en constava una de Tarragona. Però després dels atemptats, quan la policia va mostrar als dependents les fotos dels terroristes, es va destapar que havien utilitzat una identitat falsa: van assenyalar Abouyaaqoub com el que s'havia fet passar per Ben Iazza i Hichamy com l'acompanyant. Ara Ben Iazza és un dels tres acusats al judici per, precisament, haver facilitat la compra de material per fer explosius i col·laborar amb la cèl·lula jihadista.

Tota l'acetona disponible

Un altre dels testimonis ha sigut un treballador d'una altra empresa de Tortosa que el 2 d'agost va vendre tota l'acetona que hi havia a l'establiment, 50 litres, a un noi que va dir que la necessitava per netejar fusta. El noi va demanar si en tindrien més abans del 15 d'agost però no hi va tornar. Amb les fotos de la policia, el dependent va identificar Hichamy. És el mateix noi assenyalat per un treballador d'una empresa de Gurb que el 25 de juliol el va atendre quan li va demanar si tenien acetona. Hi va tornar l'endemà, quan va argumentar que la volia per desgreixar peces i que a finals d'agost en necessitaria més. No va demanar factura i se'n va endur 175 litres. Amb les fotos dels terroristes, el dependent també es va adonar que el 18 de juliol hi havia comprat una garrafa d'acetona Saïd Aalla, el conductor del cotxe en l'atac de Cambrils.

El procediment es va repetir amb els dependents d'una altra empresa del Baix Ebre a principis d'agost. Primer en van vendre a Hichamy una garrafa de 25 litres i un altre dia tota l'acetona que tenien, 125 litres. Ell els va dir que en volia més garrafes però tampoc hi va tornar. Una altra de les compres va ser a Vinaròs el 7 d'agost, quan Hichamy va adquirir 100 litres més d'acetona amb l'excusa de fer-los servir per netejar ferro i altres metalls. Durant la seva declaració, algun dels treballadors han reconegut a les imatges dels objectes recuperats al xalet d'Alcanar productes que havien venut als terroristes. Abouyaaqoub també va comprar interruptors i polsadors el 14 d'agost en un establiment d'electrònica de Sant Carles de la Ràpita.

Així mateix, en aquesta jornada del judici han intervingut tres treballadores de botigues de compra d'or de Vinaròs on els membres de la cèl·lula van vendre joies. Una de les dependentes va tenir dubtes perquè el noi que va atendre no tenia clar a qui corresponien les inicials de les joies. De fet, una altra de les testimonis ha sigut una veïna de Ripoll a qui li van robar joies el juliol del 2017 i que regenta un restaurant on havia treballat Aalla.