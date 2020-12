Aquestes festes #Consumeix Artesania

Antiguitats, ceràmica, disseny, fusta, fotografia, pell, pintura o tèxtil. El sector artesà de Catalunya és divers i ric qualitativament, format per un conjunt de professionals que aporten valors únics als seus productes. Els creadors han mantingut viu el seu ofici tot i la crisi causada pel covid-19, que en alguns casos els ha tocat de ple. “El meu pare fa cinquanta anys que es dedica a l’artesania del cuir i mai havia viscut una situació econòmica com la d’aquest 2020”, explica Julián Sañudo, artesà de la pell i el cuir i vicepresident de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC), que regenta un establiment al Poble Espanyol.

A Catalunya hi ha 9.292 empreses que ocupen 11.563 persones. També hi ha 48 associacions i gremis, 48 museus, 21 fires monogràfiques d’artesania i 6 esdeveniments artesans

No comparteix la mateixa experiència Mireia Guàrdia, Miregucas, que dissenya i confecciona complements tèxtils que ven sobretot a través de la seva pàgina web www.miregucas.com. Arran de la crisi sanitària va començar a confeccionar mascaretes que primer regalava a veïns, familiars i amics que en necessitessin. A poc a poc la demanda creixent va fer que les incorporés al catàleg de la seva botiga online: “Gràcies a les mascaretes m’han conegut moltes persones que han aprofitat l’avinentesa per comprar altres productes meus com estovalles, bosses de mà, estoigs i fundes de coixí. Ara tinc comandes que provenen d’arreu d’Espanya i fins i tot d’algun lloc d’Europa”, explica.

Si bé es tracta de casos contraposats, els dos professionals artesans coincideixen a dir que arran de la crisi del coronavirus ha augmentat l’interès pel producte fet a casa, de proximitat i sostenible. “És només una sensació, perquè no n’hi ha dades, però és cert que hem tendit a ajudar-nos més els uns als altres”, explica David Hierro, gerent de la FAAOC. Segons Sañudo, aquesta tendència existeix i serà creixent en el futur, tot i que caldria, diu, “que els canvis es concretessin de manera més immediata”.

Regalar peces úniques

Per tal de promoure la compra de peces artesanes durant aquestes festes de Nadal, la Generalitat ha rellançat la campanya #consumeixartesania, ja impulsada durant el procés d’obertura d’activitats després del confinament. La campanya, present a la televisió i les xarxes socials, apel·la als atributs i valors tangibles i intangibles que defineixen el sector. L’objectiu és fer una crida a la ciutadania perquè compri artesania i també posar en valor la tasca del sector artesà català: professionals que exploren, innoven, dissenyen, ideen, impulsen, comparteixen i, sobretot, fan.

Aquesta iniciativa dona continuïtat a les diferents accions de divulgació, d’acompanyament i de suport artesà que ha posat en marxa Artesania Catalunya del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement. En concret, en l’àmbit divulgatiu Artesania Catalunya ha creat la campanya online i participativa “L’artesania entra a casa teva”, que s’articula a través del perfil d’Instagram @artesaniacat. Un espai des d’on es vol fer arribar l’artesania a les cases, on tothom pugui explorar i conèixer el món artesà a través de l’etiqueta #ArtesaniaACasa. A més, a través del pla d’ajuts del CCAM, s’han posat a disposició del sector artesà diverses línies específiques de suport per impulsar la reactivació de la seva activitat econòmica.

A casa nostra el sector artesà compta amb 9.292 empreses que ocupen 11.563 persones. També hi ha 48 associacions i gremis, 48 museus, 21 fires monogràfiques d’artesania i 6 esdeveniments artesans. Des de la web del CCAM es pot accedir al catàleg d’empreses artesanes, amb botiga física i online, per tal d’adquirir artesania catalana. La llista es divideix per famílies de productes: antiguitats, artesà/ana interdisciplinari/ària, arts del llibre, ceràmica, disseny, diversos, elements naturals, fotografia, fusta, instruments musicals, joieria, pell/cuir, pintura i escultura i tèxtil.

Empremtes de Catalunya

El centre Artesania Catalunya és l’espai on el CCAM acull la Botiga Empremtes de Catalunya (carrer Banys Nous de Barcelona). El centre acull una programació d’exposicions amb la finalitat de fer arribar a la societat la qualitat i l’excel·lència de l’artesania catalana i la seva presència i importància en la nostra vida quotidiana. Disposa, a més, d’una sala d’actes i una biblioteca amb prop d’un miler de documents.

A la Botiga Empremtes els visitants hi poden trobar un producte fet artesanalment a Catalunya. Peces que expliquen el país a qui ens visita i també productes únics per a qui viatja a l’estranger i se’n vol endur un regal. A més, la botiga és una aposta per facilitar una via de comercialització per als artesans.

La selecció de les peces d’Empremtes té en compte tant la qualitat del disseny i de la tècnica com la inspiració en el país. S’identifica i s’aposta per peces originals, artístiques i elaborades amb tècniques d’avantguarda que evoquen i mostren els valors del país, amb elements vinculats a l’art, la cultura, la història, la tradició, l’arquitectura i el paisatge. Inclou una àmplia tipologia de productes –com la joieria, la ceràmica, el vidre, el tèxtil, la fusta, la forja o el cuir– i una trentena de “famílies”, que van des de la prehistòria fins als oficis singulars, passant pels ibers, el Renaixement, el Modernisme, Gaudí, la gastronomia, els castellers i Sant Jordi.

La botiga d’Empremtes de Catalunya també té la seva seu online a través del portal bcncrafts.com.

Promoció de l’artesania

El CCAM té com a missió fomentar la imatge i el prestigi social, difondre i preservar el valor patrimonial, millorar la competitivitat i rendibilitat i augmentar la presència internacional i digital del sector artesà, mitjançant actuacions de promoció comercial, cultural, formativa i divulgativa.

