080 Barcelona Fashion, en format 100% digital, se centra a projectar la moda a tots els públics i arribar a una audiència internacional

080 Barcelona Fashion celebra la seva primera edició 100% digital del 14 al 17 de setembre i aprofitarà l’actual conjuntura per projectar la moda a tots els públics i arribar a noves audiències a nivell internacional. Un total de 21 dissenyadors i marques de moda participaran al certamen impulsat per la Generalitat, que es podrà seguir íntegrament a través del 080 TV, des del web https://080barcelonafashion.cat.

080 Barcelona Fashion es reitera com una plataforma oberta i multidisciplinar, amb vocació internacional, compromesa amb la sostenibilitat, on es fan visibles la creativitat, el disseny i la innovació. En aquest sentit, la passarel·la és un projecte adaptable al canvi de paradigma i a les diverses necessitats de projecció de les firmes i creadors que hi prenen part.

Les localitzacions del Recinte Modernista de Sant Pau seran tant interiors com exteriors

Com a altaveu de creació en el seu sentit més ampli, que s’obre a nous formats, en aquesta 26a edició, les col·leccions es presentaran en format de fashion show films enregistrats en diverses localitzacions interiors i exteriors del Recinte Modernista de Sant Pau, l’escenari de fons del 080 Barcelona Fashion.

La digitalització com a oportunitat de projecció internacional

Novament, 080 segueix apostant per la tecnologia, la sostenibilitat i l’economia circular. La plataforma vol promocionar internacionalment la moda i el disseny que es fa a Catalunya. Així, el certamen veu la digitalització com una oportunitat per incrementar la projecció de marques i dissenyadors i arribar a un públic internacional i global.

El certamen veu la digitalització com una oportunitat per incrementar la projecció de marques i dissenyadors

El web del 080 es convertirà en un frontrow virtual des d’on, a banda de l’estrena en primícia dels fashion show films amb les propostes creatives dels participants, el públic podrà gaudir de l’emissió de continguts, produïts i en directe, com els Designers DNA, curtmetratges documentals i artístics sobre els dissenyadors i firmes de moda, a més d’un programa d’activitats sobre el món de la moda. Entre d’altres, al llarg de la setmana s’han programat xerrades que comptaran amb personalitats rellevants del món de la moda de nivell internacional ( Fashion Talks) i converses orientades a la indústria i negoci ( Business Talks) i a la tecnologia ( Tech Talks), a càrrec de professionals i experts de primer nivell.

Els protagonistes

Les firmes i dissenyadors seleccionats per participar en aquesta edició són un reflex de la riquesa del panorama creatiu actual i de la diversitat empresarial del sector tèxtil-moda, que inclou des de joves promeses fins a firmes catalanes de moda amb prop d’un segle d’història.

Entre els protagonistes destaquen els noms de JÚLIA G. ESCRIBÀ, que s’estrena al 080 amb una innovadora proposta basada en tecnologia desenvolupada per la NASA; i el duo ONRUSHW23FH, un projecte artístic amb disseny experimental i d’alta qualitat. També hi desfilaran altres firmes joves com ALL THAT SHE LOVES, EIKO AI, LERA MAMBA, THE LABEL EDITION i els dissenyadors EÑAUT i GUILLEM RODRÍGUEZ. Així mateix, la 26a edició del 080 comptarà amb creadors habituals de la passarel·la com OSCARLEON, TXELL MIRAS, i MENCHÉN TOMÁS, a més de les firmes BRAIN&BEAST i MANS. Tampoc faltaran firmes catalanes de moda com SITA MURT, NAULOVER, MAITE BY LOLA CASADEMUNT, ESCORPION, YERSE, LEBOR GABALA, GUILLERMINA BAEZA, i la firma internacional catalana CUSTO BARCELONA.

En aquesta edició es podran veure col·leccions per a la primavera-estiu 2021, tot i que també es presentaran propostes see now buy now, una estratègia de promoció que cada cop segueixen més marques i dissenyadors.

En l’actual context, el 080, en col·laboració amb el clúster català de tèxtil Moda, MODACC, també ha reorientat el seu espai comercial destinat als professionals i aposta per un showroom virtual, el 080 Barcelona Fashion Digital Showroom, una nova plataforma digital d’interacció entre agents comercials, distribuïdors i compradors de cadenes de botigues de tot el món amb marques de Catalunya.

El certamen manté el lema de la seva anterior edició, Undress your mind ( Despulla la teva ment), que realça adjectius com líquid, efímer, fluid, que defineixen la societat, la moda i el disseny, i que prenen en l’actualitat més sentit que mai.

080 Barcelona Fashion és un projecte impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), que treballa per posar en valor dos importants actius: d’una banda, la tradició de la indústria tèxtil a Catalunya, el talent i la creativitat, i, de l’altra, el prestigi de Catalunya, i sobretot la capital Barcelona, com a pol de talent del disseny i de la moda.

Aquesta edició de compta amb 6 patrocinadors i marques col·laboradores. Són espònsors Logitech (Main Sponsor), Kevin Murphy (perruqueria oficial), Thuya (manicura oficial). De la seva banda, participen com a col·laboradores M·A·C Cosmetics (maquillatge oficial), Rowenta (planxat i eines de haircare oficial) i Font Vella (aigua oficial). Les tres firmes reiteren el seu suport al projecte 080.

