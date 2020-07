La Generalitat obre la commemoració del 25è aniversari del Procés de Barcelona amb un cicle de debats

L’any 1995 va néixer l’anomenat Procés de Barcelona, un projecte col·lectiu per reforçar la cooperació i el diàleg entre la Unió Europea i els països de la conca mediterrània. La Declaració de Barcelona va constituir un pas decisiu cap a la consolidació de l’associació euromediterrània i la posterior creació de la Unió pel Mediterrani, l’any 2008. Des de Catalunya volem avançar en l’ambició de les polítiques euromediterrànies que facin front als grans reptes que ens depara aquesta nova situació amb una mediterrània més sostenible a l’horitzó 2030.

Enguany, amb motiu dels 25 anys del llançament del Procés de Barcelona, la Generalitat de Catalunya impulsa una sèrie d’iniciatives, englobades sota el paraigua Mediterrània +25, que abordaran qüestions i propostes adreçades a difondre i renovar la visió sobre les relacions mediterrànies. L’objectiu és apropar el projecte mediterrani a la ciutadania, promoure els intercanvis entre actors del nord i del sud i al mateix temps proposar idees per una nova agenda mediterrània a Europa.

Diàlegs 'Mediterrània +25'

La primera activitat prevista en el marc dels actes de Mediterrània +25 és el cicle Diàlegs Mediterrània +25, organitzat per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). La iniciativa proposa diferents conferències destinades a reflexionar sobre la nova política euromediterrània i a presentar propostes concretes sobre el futur de la regió.

Els seminaris, amb la participació d’actors d’ambdues ribes del Mediterrani, tindran lloc de juliol a octubre. El cicle, que inaugura el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, tractarà els principals problemes mundials que afecten la regió com l’escenari post-COVID, l’agenda urbana, el diàleg intercultural i l’Agenda 2030.

El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència promou aquesta iniciativa amb la col·laboració de diferents departaments i organismes que formen part del Grup de Treball Mediterrani i que impulsen polítiques mediterrànies en el marc de l’Estratègia Mediterrània de la Generalitat.

El cicle es divideix en tres webinars: un primer sobre innovació i petites i mitjanes empreses, organitzat en col·laboració amb el Departament de Polítiques Digitals i Funció Pública i el Departament d’Empresa i Coneixement; un segon sobre agenda urbana mediterrània, impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat; i per últim un sobre els efectes econòmics de la COVID-19 en les relacions de la Unió Europea amb els seus socis mediterranis.

Així mateix, a partir del mes de setembre hi ha previstos un seminari sobre diàleg intercultural coorganitzat per l’IEMed i el Diplocat i una trobada sobre l’Agenda 2030 a la Mediterrània que compta amb la col·laboració del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

L’acte que enceta el cicle de diàlegs és el seminari Digitalitzar les petites i mitjanes empreses mediterrànies: un camí cap al desenvolupament de la innovació en època post-COVID, i aborda un dels reptes més rellevants per a la regió: com la innovació i la digitalització poden esdevenir un instrument de creixement inclusiu i prosperitat en un moment complex de recuperació post-COVID. El debat, en línia, té lloc aquest dimecres 8 de juliol a les 15 h i es podrà seguir en directe per YouTube o per Zoom (amb traducció simultània i prèvia inscripció).

Altres activats previstes

Des de la Generalitat es promouran iniciatives dins dels actes previstos durant el mes de novembre en el marc de la commemoració institucional dels 25è aniversari de la Declaració de Barcelona. La Generalitat contribueix de manera activa en els diferents fòrums regionals previstos pel secretariat de la Unió pel Mediterrani i té previst el llançament d'accions que encoratgin i facilitin els intercanvis entre actors de la societat civil, programes i xarxes d'una i altra riba de la Mediterrània.

A més, la revista IDEES, editada pel Centre d'Estudis de Temes Contemporanis (CETC), dedicarà el seu número 51, un monogràfic sobre la construcció d'una nova visió per a la Mediterrània, a reflexionar sobre els reptes presents d'una regió que, en els darrers 25 anys, s'ha vist especialment afectada pels canvis geopolítics i les externalitats negatives de la globalització. Els primers articles del monogràfic es començaran a publicar al setembre i també se celebraran un seguit de debats i seminaris complementaris durant els darrers mesos de l'any.