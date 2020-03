La Generalitat retallarà el temps d’espera dels informes de danys de les víctimes de violència masclista

El Departament de Justícia implantarà un nou sistema de funcionament a tots els jutjats de Catalunya especialitzats en violència masclista. Aquests jutjats disposaran d’un equip format per forenses, psicòlegs i treballadors socials que elaborarà un únic informe pericial, el qual inclourà tots els elements necessaris perquè el jutge dicti sentència amb el màxim d’informació sobre la taula.

L'objectiu és escurçar a la meitat el temps per obtenir els informes i reduir així el patiment de les dones

D’aquesta manera, Justícia retallarà a la meitat el temps d’espera per a l’obtenció de les proves que els jutges utilitzen per resoldre cadascun dels casos. Les pericials són documents indispensables per establir tant la custòdia dels fills com les mesures cautelars, a l’espera de judici, com l’ordre d’allunyament, la presó preventiva, la prohibició de comunicació amb la víctima o la retirada d’armes.

Els nous equips multidisciplinaris que la Generalitat estendrà per tot Catalunya avaluen conjuntament les seqüeles i els danys físics i psíquics de la víctima, com l’estrès posttraumàtic o la vulnerabilitat; el risc de reincidència de l’agressor, tenint en compte factors com el consum de drogues, l’agressivitat i els trastorns mentals; i els possibles danys físics i psíquics dels fills de la parella. Fins ara, tots aquests aspectes s’han abordat per separat, en un procés més lent i amb una visió parcial de cadascun dels especialistes.

Facilitar la recuperació emocional de la víctima i protegir els fills

La reducció del temps d’espera per a l’obtenció de les proves pericials fa que el procés judicial sigui menys traumàtic i que la solució per al conflicte pugui arribar més ràpidament. És un factor clau per a la recuperació emocional de la víctima i l’impacte dels fets sobre els fills. Actualment, per a l’obtenció de les pericials per als judicis de violència masclista, cal entorn d’un any d’espera i una mitjana de cinc entrevistes amb la víctima. L’objectiu és reduir l’espera a un màxim de mig any i les entrevistes a un màxim de dues.

D’una prova pilot a un desplegament per tot Catalunya

El primer equip d’aquestes característiques es va posar en marxa el 2009 a la Ciutat de la Justícia, per prestar el servei als seus sis jutjats de violència sobre la dona de Barcelona i l’Hospitalet. L’experiència d’aquesta prova pilot ha servit per dissenyar el desplegament progressiu del servei al conjunt dels 18 jutjats de violència sobre la dona (VIDO) de Catalunya, a més dels jutjats de Tortosa, que, en aquest cas, no en tenen cap d’especialitzat en violència masclista.

La primera fase del desplegament es completarà durant aquest any 2020, amb la implantació de l’equip de forenses, psicòlegs i treballadors socials especialitzats en violència masclista als jutjats de VIDO de Girona, Lleida i Tarragona. Així, més de la meitat dels jutjats VIDO de Catalunya ja disposaran del servei. El Departament de Justícia implantarà el nou sistema de treball als nou jutjats que quedaran pendents de manera progressiva, a partir de l’any que ve.

Catalunya se situa a la cua en ordres de protecció acceptades pels jutges

Segons el Consell General del Poder Judicial, Catalunya és el territori de l’Estat amb un percentatge més baix d’acceptació de peticions d’ordres de protecció. Durant el 2018, es van presentar més de 23.000 denúncies per violència masclista, un 0,6% més que l’any anterior. Una de cada quatre denúncies va anar acompanyada de petició d’ordre de protecció a la víctima i de mesures cautelars contra el suposat agressor. Van ser 5.252 sol·licituds, de les quals els jutges i magistrats van declinar-ne més de la meitat, 2.680 peticions.

Els jutges poden ordenar l’aplicació d’ordres de protecció quan consideren que hi ha una situació objectiva de risc per a la víctima. Són mesures cautelars perquè s’activen quan hi ha indicis de fets delictius, malgrat que no s’hagi jutjat el cas.

A Catalunya, durant el 2019, nou dones van morir víctimes de violència masclista. Aquest any, ja n’han mort tres més a Esplugues de Llobregat i a Terrassa.