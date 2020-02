Lleida acull una exposició que mostra la creativitat artística als centres penitenciaris

260x394 'Tots dos-tu i jo', l'obra que va obtenir el 1r Premi Marraco de Pintura 2019, procedent del Centre Penitenciari Brians 2 / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 'Tots dos-tu i jo', l'obra que va obtenir el 1r Premi Marraco de Pintura 2019, procedent del Centre Penitenciari Brians 2 / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

El Premi Marraco és el concurs més antic de pintures, escultures i ceràmiques realitzades per les persones privades de llibertat a Catalunya. El certament està organitzat pel Centre Penitenciari Ponent i fa 32 anys que se celebra. Les millors obres d'art presentades es poden visitar en una mostra a la sala d'exposicions Montsuar de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la ciutat de Lleida fins al proper 29 de febrer.

Les peces exposades són part del treball que els interns han fet durant el 2019 als tallers artístics de Brians 1, Brians 2, Dones de Barcelona (Wad-Ras), Lledoners, Mas d'Enric, Puig de les Basses, Quatre Camins i Joves, a banda del centre de Ponent i del Centre Penitenciari d'Andorra.

La mostra és una selecció de les 130 obres que els interns han presentat al certamen. Les que no estan exposades es poden veure a través d'una projecció audiovisual. Els interns han pogut presentar pintures, ceràmiques, escultures i instal·lacions a dues categories: una de temàtica lliure i una altra dedicada al llegat universal de Leonardo da Vinci en el 500 aniversari de la seva mort.

540x428 El 2n Premi Marraco de Pintura 2019, 'Reflejos', procedent del Centre Penitenciari Ponent / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA El 2n Premi Marraco de Pintura 2019, 'Reflejos', procedent del Centre Penitenciari Ponent / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

540x392 El 3r Premi Marraco de Pintura 2019, 'De dentro a fuera', del Centre Penitenciari Ponent / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA El 3r Premi Marraco de Pintura 2019, 'De dentro a fuera', del Centre Penitenciari Ponent / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Un jurat format per artistes locals, juntament amb l'Associació d'Arts de Ponent, el Cercle de Belles Arts i l'Ajuntament de Lleida han estat els encarregats d'escollir els guanyadors, que han estat distingits amb el primer, segon i tercer premi en cadascuna de les categories, així com amb tres premis especials i tres accèssits.

315x396 El Premi Marraco Especial de Pintura 2019, 'Arquetip dels temps', del Centre Penitenciari Ponent / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA El Premi Marraco Especial de Pintura 2019, 'Arquetip dels temps', del Centre Penitenciari Ponent / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

315x378 L'accèssit al Premi Marraco de Pintura 2019, 'Perspectiva femenina', del Centre Penitenciari Ponent / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA L'accèssit al Premi Marraco de Pintura 2019, 'Perspectiva femenina', del Centre Penitenciari Ponent / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Els tallers artístics als centres penitenciaris

L'activitat artística als centres penitenciaris fomenta l'adquisició de normes, valors i actituds prelaborals. Per aquest motiu, tots els centres disposen de tallers conduïts per monitors artístics, que fan l'acompanyament pedagògic dels alumnes i participants. Hi ha cinquanta tallers artístics a les presons catalanes, agrupats per disciplines: arts plàstiques, arts visuals i comunicació, i arts escèniques.

651x366 El Premi Marraco Especial d'Escultura 2019, del Centre Penitenciari Mas d'Enric / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA El Premi Marraco Especial d'Escultura 2019, del Centre Penitenciari Mas d'Enric / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA