Llum verda a les APEUs

El Parlament de Catalunya ha aprovat –amb el suport del 88% de la Cambra– la Llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEUs), una eina de promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques basada en la col·laboració publicoprivada. L’objectiu de la llei, impulsada per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, és establir les bases d’un nou model de gestió centrat en la col·laboració publicoprivada en àrees de concentració d’activitat econòmica, sigui de caràcter comercial, turístic, industrial i/o de serveis. En aquest sentit, la llei inclou especialitats per a la creació i gestió de les APEUs a Polígons d’Activitat Empresarial (PAEs), per tal d’adaptar-la a la naturalesa industrial d’aquestes zones.

Les APEUs facilitaran que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats.

La llei defineix les APEUs com a instruments de col·laboració publicoprivada que persegueixen les finalitats públiques següents: modernització i promoció de determinades zones urbanes; millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient, i increment de la competitivitat afavorint la creació de l’ocupació.

L’activitat que duran a terme les APEUs beneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser gestionades per entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi pel compliment d’aquestes finalitats públiques. És precisament aquest interès públic el que justifica que, un cop acordada i aprovada per tots els agents la creació de l’APEU, s’estableixi un règim d’adscripció obligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

Els destinataris de la llei són els titulars d’activitats econòmiques d’una àrea determinada amb concentració d’establiments comercials, industrials, logístics i de serveis, a l’abast dels quals es posa una nova classe d’entitat, per ajudar-los a millorar el seu entorn. La llei també va dirigida als ajuntaments, als quals correspon autoritzar i controlar la creació de les APEUs per dinamitzar certes zones, amb els consegüents beneficis per als interessos generals del municipi, que complementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions públiques locals.

Dinamitzar el teixit comercial

La norma estableix que les APEUs seran gestionades per entitats gestores de naturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes pels titulars dels drets de possessió dels locals (llogaters o propietaris) on s’exerceix una activitat empresarial o dels locals buits susceptibles d’exercir. Les funcions de les entitats gestores de les APEUs s’hauran de preveure en un Pla d’Actuació. Algunes de les funcions previstes són l’impuls de l’activació urbana, turística, comercial o industrial; l’organització d’esdeveniments, d’activitats de dinamització i publicitat i d’espectacles; la captació d’inversions per millorar el mix comercial i reduir el nombre de locals buits o la millora de la neteja, la senyalització, la decoració i la il·luminació amb actuacions suplementàries, entre d’altres.

En cap cas les funcions de l’entitat gestora de l’APEU podran substituir o minvar els serveis municipals que presta l’ajuntament, i no podran exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.

315x612

Qui pot impulsar una APEU?

Segons preveu la llei, la creació d’una APEU la podran fer els titulars de drets de possessió d’almenys el 25% dels locals amb accés directe a la via pública, d’acord amb els requisits establerts a la Llei; qualsevol associació empresarial territorial que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys. O bé la iniciativa de creació també podrà ser de l’ajuntament, si compta, com a mínim, amb l’informe favorable d’una de les organitzacions empresarials territorials representatives de la zona afectada.

Una eina amb 50 anys d’història

La primera APEU o BID (Business Improvement District) es va crear el 1969 a Toronto, al Canadà, i pocs anys després a Nova Orleans (Estats Units). Actualment, n’hi ha més de 2.500 arreu del món, amb una gran implantació a Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units o el Canadà, entre molts altres països. A Catalunya, el 2017 es va impulsar una prova pilot als barris barcelonins de Sant Andreu i el Born, el mateix any que l’actual Llei de comerç, serveis i fires (art. 54 Llei 18/2017) instava a desplegar la Llei de les APEUs. Amb la llei aprovada al Parlament es dona compliment al mandat legal previst en la Llei de comerç.

Amb el suport de: