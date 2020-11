El MAC celebra la seva primera edició virtual

El Mercat Audiovisual de Catalunya 2020 encara la seva edició més atípica (la 21a), preparant un certamen totalment virtual, en el qual totes les sessions es podran seguir en directe en streaming a través del seu web ( www.audiovisualmac.cat). A més, tots els continguts quedaran permanentment online un cop acabada la jornada, l’11 de novembre.

Aquest nou enfocament –forçat, en part, per la situació sociosanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19– permetrà que els continguts siguin més accessibles i obre perspectives perquè el MAC tingui una major projecció i entre una audiència més diversa.

540x388 El cartell de l'edició del MAC 2020 / MAC El cartell de l'edició del MAC 2020 / MAC

Eduard Martín, director del Programa 5G de Mobile World Capital Barcelona, oferirà la key note inaugural del MAC 2020. A partir d’aquí el programa s’articula a través de tres grans blocs temàtics.

D’una banda, l’anàlisi de la situació dels mitjans de proximitat abans i després de la pandèmia. Entre altres aspectes, es presentarà el Pla Estratègic de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i també les conclusions d’un estudi d’impacte de la televisió local, realitzat per Blanquerna-URL.

En segon lloc, el fenomen emergent del podcast serà el gran protagonista de les sessions dissenyades en col·laboració amb l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, amb ponents com Eduardo Suárez, cap de comunicació del Reuters Institute of Journalism, o Quim Espinosa, director de Ràdio Ciutat de Tarragona.

Completaran l’oferta un seguit de sessions de caràcter tècnic, que tractaran qüestions com l’operativitat a distància o els continguts pels assistents de veu. Intervindran experts com Judit Argila, cap de noves plataformes i xarxes socials a mitjans digitals de TV3 i Catalunya Ràdio; Xavier Fisa, director de Lavinia Voice o Emili Planas, gerent d’operacions de Mediapro.

El programa del MAC 2020 ha estat elaborat per una Comissió de Continguts constituïda pel Clúster Audiovisual de Catalunya, el Mercat Audiovisual de Catalunya, l’Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS-UAB) i la Xarxa de Comunicació Local. El Mercat Audiovisual de Catalunya compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Les sessions més mediàtiques

Joan Maria Pou, periodista de RAC1; Sònia Gelmà, de Catalunya Ràdio, Danae Boronat, de Movistar+, i Sique Rodríguez, cap d’esports de SER Catalunya, moderats per Òscar Herreros, responsable de la redacció d’esports de la Xarxa, seran les cares més mediàtiques que protagonitzaran un debat sobre el futur de la ràdio esportiva.

D’altra banda, Mariola Dinarès, directora i presentadora del programa Popap de Catalunya Ràdio exercirà com a moderadora d’un debat sobre la progressiva desmaterialització dels estudis de ràdio i televisió, on també hi participarà Pepa Fernández (directora del programa De Pe a Pa a RNE).

La comunicació en l’era post-COVID

El panorama comunicatiu en l’era post-COVID estarà molt present. Des de Londres, una gran experta, Maria Rua Aguete, abordarà les tendències globals en els mitjans audiovisuals, especialment les ràdios i televisions de proximitat.

En paral·lel, el MAC desplega enguany una sèrie de sessions preenregistrades per a empreses que es posaran online l’11 de novembre, encetant una línia de continguts exclusius que tindrà continuïtat durant tot l’any. És un intent de desestacionalitzar el MAC i apropar-lo encara més a l’actualitat del moment.

L’àmbit empresarial de Fira MAC s’ha reinventat, amb noves fórmules de participació i una apertura a organitzacions professionals, entitats, mitjans de comunicació i centres de formació. Malgrat el context econòmic, quaranta empreses mostraran la seva activitat, amb una representació de companyies de la resta de l’estat i set firmes del continent, de països com França, Dinamarca i Països Baixos.

El MAC 2020 també acollirà la presentació de la xarxa de ràdios escolars dels Països Catalans. A hores d’ara més de mig centenar de ràdios escolars, locals i comunitàries ja en formen part, amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge i potenciar les veus dels infants i joves.

Premis de Comunicació Local

La Xarxa Audiovisual Local (XAL) ha reactivat els Premis de Comunicació Local en les diferents categories. La iniciativa té el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers i compta amb la col·laboració del Mercat Audiovisual de Catalunya, l’Observatori de la Ràdio a Catalunya i Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

El MAC es clourà amb l’anunci dels guanyadors dels guardons en l’emissió en directe del programa Connecti.cat de la Xarxa.

El MAC també compta amb el Premi MAC-Fantàstik Granollers i el Concurs de Guió de Projectes Transmèdia, i com a activitats paral·leles ofereix el taller intensiu de narrativa transmèdia, aquest cop virtual, i una conversa entre el fotògraf Joan Fontcuberta i l’artista visual Daniel G. Andújar.