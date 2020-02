Un monument recordarà les persones afusellades al Camp de la Bota

540x359 En aquest espai, a la zona central del futur parc Campus Diagonal-Besòs, és on se situarà el monument, conformat per 1.700 tubs de ferro / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA En aquest espai, a la zona central del futur parc Campus Diagonal-Besòs, és on se situarà el monument, conformat per 1.700 tubs de ferro / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA