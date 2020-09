Àmplia oferta de màsters i postgraus

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Més de 130 màsters oficials; més de 300 programes de màsters i postgraus propis; 400 cursos d’especialització; màsters i postgraus en anglès o en modalitat online. Novetats:

 Màster oficial en Humanitats i Patrimoni Digital

 Màster en Estudis Globals d’Àsia Oriental

 Màster oficial en Antropologia Social i Cultural CREOLE

 Màster en Recerca Avançada en Ciència Política

 Màster oficial en Neuroenginyeria i Rehabilitació

 Màster propi en Comunicació LGTBI+

UNIVERSITAT ABAT OLIBA (CEU)

12 màsters oficials, 3 dobles màsters, 8 postgraus i cursos d’especialització.

Novetat: Postgraduate Degree in Primary Years Programme (PYP). Programa orientat a educadors que compta amb el segell de l’International Baccalaureate (IB).

S’ofereixen fórmules de dobles màsters en l’àrea jurídica:

 Màster en Advocacia + Logística i Comerç Internacional

 Màster en Advocacia + Dret Marítim

 Màster en Advocacia + Gestió Administrativa

UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

10 màsters oficials; 15 títols propis; 13 postgraus. Principals novetats:

 Màster universitari en Educació Inclusiva, Democràcia i Aprenentatge Cooperatiu

 Postgrau en Innovació en Salut Mental. Estratègies, Models i Sistemes d’Atenció.

 Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectual

 Transformació Digital de les Organitzacions de Salut i Socials

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

7 nous màsters oficials en àmbits emergents.

 Màster en Cybersecurity (Ciberseguretat). En anglès.

 Màster en Neuroenginyeria i Rehabilitació, en col·laboració amb l’Institut Guttmann.

 Màster en Urban Mobility (Mobiliat Urbana)

 Màster en Diagnosi i Tècniques d’Intervenció a l’Edificiació

 Màster en Disseny i Tecnologia Tèxtils

 Màster en Tecnologia Paperera i Gràfica

 Erasmus Mundus Master’s Degree in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS)

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Més de 50 màsters oficials.

Nous postgraus sorgits arran de la pandèmia:

 Postgrau: Especialista Universitari en Abordatge Psicològic en emergències, catàstrofes, epidèmies i altres crisis humanitàries

 Postgrau: Especialista Universitari en Escoles Saludables

Nous màsters:

 Màster universitari en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient

 Màster universitari en Disseny d’Experiència d’Usuari

 Doble titulació: Màster en Psicologia General Sanitària i Màster en Neuropsicologia

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Més de 150 màsters universitaris; més de 800 màsters i cursos de postgrau propis, dels quals 50 són nous. Algunes novetats:

 Atenció Psicològica i Acció Comunitària, Feminismes i LGTBIQ+

 Competència Digital per a Professorat no Universitari

 Biologia Molecular del Càncer de Mama

UNIVERSITAT DE GIRONA

24 màsters universitaris; 43 màsters propis de la Fundació Universitat de Girona; 27 postgraus i 9 diplomes d’especialització. Destaquen:

 Màster Universitari en Economia de l’Empresa

 Màster en Patrimoni (especialitats en Patrimoni Natural i Patrimoni Cultural)

 Màster Universitari en Advocacia (professionalitzador)

 Màster en Mecànica de Materials

 Màster en Recerca en Humanitats

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

54 màsters universitaris; 39 títols de postgrau.

Destaquen els màsters vinculats a la gestió de la pandèmia:

 Màster en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement

 Màster en Gestió de la Robòtica a l’Empresa

 Diploma de Postgrau en Supervisió en l’Àmbit de l’Atenció de les Persones

 Diploma de Postgrau en Revenue Management, dirigit al sector turístic.

BLANQUERNA - UNIVERSITAT RAMON LLULL

23 màsters universitaris i 44 títols propis. Destaquen:

 Màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat. Blanquerna-Institute for Economics & Peace (IEP).

 Màster universitari of Advanced Studies in International Affairs

 Màster universitari en Neurofisioteràpia

 Màster universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

 Màster universitari en Psicopedagogia

 Màster universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

30 màsters oficials. Destaquen:

 Màster universitari en Multidisciplinary Research in Experimental Sciences

 Màster universitari en Recerca en Sociologia i Demografia

 Màster universitari Avançat en Ciències Jurídiques

 Màster universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol

 Màster universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

54 màsters universitaris, 15 màsters propis i 195 diplomes de postgrau i especialitzacions.

 Màster de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (Creu Roja-UOC)

 Màster d’Estratègia i Gestió Sostenible de les Destinacions Turístiques (OMT-UOC)

 Diploma de Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius

 Màster d’Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

 Màster d’Edició Digital

 Diploma de Postgrau d’Implementació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS)

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALAUNYA

Més de 80 màsters i postgraus.

 Màster universitari en Urgències i Emergències Sanitàries (2a edició. Incrementen els inscrits).

 Màster en Intel·ligència Artificial per a Arquitectura i Disseny

 Màster universitari en Adquisició i Ensenyament de l’Anglès com a Llengua Estrangera

 University Master’s Degree in Entrepreneurial Financing: Venture Capital and Private Equity - Official

