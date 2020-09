Ara, més que mai, és el moment de la UOC

La Universitat Oberta de Catalunya compleix aquest 2020 25 anys oferint ensenyament universitari online. Un quart de segle d’expertesa que el context de la pandèmia ha portat a primeríssima línia de la formació superior. En realitat, els efectes del covid-19 ho han accelerat tot, i l’ensenyament no presencial i les solucions virtuals tenen un protagonisme cada cop més rellevant. S’està vivint un canvi de tendència que sembla que ha vingut per quedar-se.

Durant el confinament, les universitats presencials han passat de donar classes in situ a donar classes online. “Els centres universitaris presencials han fet un gran esforç davant d’una emergència”, destaca el rector de la UOC, Josep Anton Planell. La situació reforça la posició de lideratge de la UOC en aquest sentit. “En el nostre mètode l’estudiant aprèn fent, i tenim més de 3.000 assignatures dissenyades amb aquest mètode”, afegeix el rector. Per exemple, l’últim curs totes les proves finals es van fer online. I és que la UOC és “la primera universitat totalment online del món”, en paraules de Planell.

La UOC vol seguir sent vector de canvi i progrés i mantenir la transformació i la interconnexió de persones, de societats i d’idees. Al néixer, en plena recessió a principis dels 90, la UOC va saber construir la seva singularitat: ser la primera universitat en línia del món. Un quart de segle després, vol resignificar aquell primera no com a sinònim de pionera, sinó de lideratge.

Mètode i eines

En què es concreta el lideratge? El mètode i les eines de la UOC permeten aprofitar al màxim el temps en aprendre: és més eficient estudiar a la UOC que fer-ho en altres universitats. També en termes de reconeixement professional, perquè les empreses valoren les habilitats i els coneixements aconseguits amb la UOC. La xarxa de relacions, a més, és potent: interconnectem persones, empreses i institucions amb els mateixos interessos. I en la comoditat de l’alumne, perquè l’acompanyament és tant a nivell professional com personal, amb adaptabilitat a les necessitats de cadascú. I finalment, per descomptat, el lideratge es concreta en la millora de les competències TIC.