Opcions que es multipliquen curs rere curs

El panorama a la universitat catalana d’enguany quant a preferències dels estudiants no dista gaire del de l’any passat. Els estudis d’ADE, Medicina i Psicologia de la UB van tornar a ser els més demandats a les inscripcions preuniversitàries el passat mes de juny, quelcom que per a la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB, Amelia Díaz, respon a un fet “força comprovat”, i és que “a l’hora de prendre les decisions amb impacte a llarg termini, les persones tendim a ser més conservadores que en aquelles decisions que tenen impacte a curt termini”. Per això Díaz creu que, en l’elecció, l’alumnat “continua valorant aquelles titulacions més consolidades, que també continuen aportant índexs d’inserció laboral molt elevats”. Un altre element a tenir en compte per a la vicerectora és que “es tracta de titulacions amb un perfil més genèric i que, per tant, poden donar accés després a una major diversitat d’itineraris professionals”, quelcom que, “en contextos com l’actual, en què hi ha més incerteses sobre quines seran les professions del futur, també pot influir”.

Contingut vs. expectatives professionals

D’acord amb les dades globals de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), les titulacions amb més demanda al conjunt d’universitats espanyoles són, en aquest ordre, Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Educació Primària, Educació Infantil, Infermeria, Medicina, Enginyeria Informàtica i Psicologia, una tendència que s’ha mantingut durant els darrers anys. Díaz posa sobre la taula una altra dada significativa, i és que, “en el moment de fer la preinscripció, es demana als estudiants catalans quin és el motiu de l’elecció dels estudis: un 64% els van escollir per l’interès en el contingut i només un 29% ho van fer per expectatives professionals”. Uns continguts que, en el cas de la UB, s’apuntalen en una oferta de més de 150 màsters universitaris per al curs 2018-2019. Tot i les restriccions, “com la de no rebre autorització per a ampliar l’equip docent”, la UB enguany ha sumat tres màsters universitaris oficials, en Estudis Avançats en Arqueologia, en Gestió d’Àrees d’Alta Muntanya i l’Erasmus Mundus en Nanociència i Nanotecnologia.

Educació amb valor afegit

Entre les titulacions que mai passen de moda també hi ha les que s’ubiquen en l’àmbit educatiu, al voltant del qual s’articulen un bon gruix de titulacions de UIC Barcelona. La degana de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona, Esther Jiménez, ressalta “l’ús de noves metodologies a l’aula, com la robòtica o la gamificació, que s’imparteixen de manera transversal i que faciliten la creació d’entorns interactius”.

UIC Barcelona també ofereix els graus bilingües en Educació Infantil i Primària, amb un 70% de crèdits en anglès. Enguany, la Facultat d’Educació de UIC Barcelona es traslladarà a Sant Cugat del Vallès amb l’objectiu de dotar-la, segons Jiménez, “de les millors instal·lacions i dels mitjans necessaris per afrontar les demandes d’innovació que requereix la formació dels futurs educadors”.

Per a la degana, a Sant Cugat “es podrà treballar més a fons en les diferents necessitats que requereix una escola inclusiva i compartir els avenços de la neurociència relacionats amb l’aprenentatge”. Un trasllat que també permetrà “compartir espai amb psicòlegs, fisioterapeutes, metges, infermers, odontòlegs i bioenginyers”.

El campus també albergarà el nou Grau en Psicologia, amb contingut que convergirà amb els plans d’estudis d’Educació, a més d’altres ja més consolidats i que ja treballen conjuntament educació i salut, com són els màsters en Psicopedagogia online, el d’Innovació i Tecnologia Educativa i el d’Ensenyament de l’Anglès com a llengua estrangera.

Emprenedoria i innovació

A banda de l’educació i la salut, on l’odontologia té un paper estrella, al catàleg de UIC Barcelona destaquen altres àrees de les clàssiques com ADE, que per a la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la universitat, Marta Mas, “segueix despertant interès pel seu component d’emprenedoria i innovació, on s’ubica el Master in Entrepreneurship, Venture Capital & Private Equity, que dona els coneixements pràctics sobre els models de finançament de start-ups ”.

Mas també ressalta el paper del Master in Big Data Science, que permet unir emprenedoria, noves tecnologies i anàlisi i tractament de grans bases de dades ( big data ) i que, al seu parer, “marcarà el futur de la presa de decisions directives”.

NECESSARIS PER EXERCIR: ELS MÀSTERS HABILITADORS

Una darrera tipologia de màsters que caldria esmentar són els habilitadors, que d’ençà de l’entrada del nostre país a l’Espai Europeu d’Educació Superior l’any 2007 són els necessaris per a exercir les professions d’advocat o procurador de tribunals; arquitecte; capità de la marina mercant; enginyer aeronàutic, agrònom, de camins, canals i ports, i de mines; de forest; de telecomunicacions, industrial, naval i oceànic; psicòleg general sanitari, i professor d’educació secundària, batxillerat i escoles d’idiomes. Uns màsters, val a dir, que per a la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB, Amelia Díaz, compten amb dues característiques que els doten d’un valor addicional. “D’una banda -explica Díaz-, aquesta obligatorietat fa que si es té interès en aquests àmbits professionals resultin opcions interessants i, de l’altra, la mateixa obligatorietat fa que es treballi molt de bracet amb l’administració pública, els col·legis professionals i altres institucions implicades, que determinaran quin és el millor itinerari formatiu, és a dir, en quins continguts i competències cal posar èmfasi”.

LES COMPETÈNCIES MÉS DEMANDADES: MÉS ENLLÀ DE LA TITULACIÓ

En un entorn laboral com l’actual, batejat com a VUCA per les sigles en anglès de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat, si hi ha alguna cosa que posa d’acord les empreses és el tipus de competències que més valoren en un professional. Page Executive en va elaborar al maig un decàleg:

1) Formació adequada i contínua

2) Experiència internacional

3) Treball en equip

4) Orientació al client i a resultats

5) Experiència lògica, racional i creixent

6) Constància i humilitat

7) Fidelitat a la companyia

8) Capacitat de lideratge

9) Valor afegit

10) Polivalència