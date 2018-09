Perfils STEM i digitals, els més demandats

La progressiva globalització i digitalització de la societat ha comportat l’aparició de noves àrees d’activitat que necessiten nous perfils professionals que aportin un valor afegit. És el cas dels 900.000 llocs de treball que la Unió Europea preveu que es creïn d’aquí al 2020 en els sectors digital i de les TIC, però també dels professionals STEM, un perfil la demanda del qual a Espanya augmenta un 14% anualment i pel qual tan sols aposten un 7% dels estudiants. Cal, per tant, que la formació universitària s’alineï amb aquesta demanda, oferint una especialització a l’altura del que requereix el teixit productiu, una tasca que a la UPC ja fa temps que duen a terme. Tal com assenyala la seva vicerectora de Docència i Estudiantat, Núria Garrido, la docència dels seus graus i màsters “està orientada a la professionalització dels estudiants, a formar-los en les últimes tecnologies i que siguin capaços d’aprendre per ells mateixos aquestes noves tecnologies”, una formació, prossegueix, que “també els ha de servir per adquirir les competències i les habilitats que els seran requerides al llarg de tota la seva vida professional”.

Així mateix, la UPC School ofereix més de 200 programes anuals de màsters, postgraus i cursos d’especialització d’enfocament professional, que en l’àmbit de les TIC “permeten especialitzar-se en els perfils més demandats actualment, centrats en temàtiques com les tecnologies blockchain, l’internet de les coses, la indústria 4.0, la transformació digital i la innovació, l’emprenedoria, el big data o la ciberseguretat”. Perfils que s’alineen amb novetats com el Màster en Tecnologies Blockchain; en Big Data Management, Technologies and Analytics; en Cybersecurity Management; en Internet of Things; en Indústria 4.0: Modelització, Simulació i Materialització; en Digital Entrepreneurship i en Business Innovation and Happiness, però també amb el postgrau en Digital Business Transformation: Strategy and Implementation.

Alta qualificació

Aquesta nova era generarà igualment professions d’una alta qualificació. Algunes ni tan sols existeixen encara. Com afronta el repte la universitat mentre s’acaba de perfilar aquest nou escenari? Per a Garrido, els valors més importants que pot aportar la UPC als titulats són “la capacitat d’aprendre constantment, d’adaptar-se als canvis i liderar-los, de ser persones resolutives, amb esperit crític i responsabilitat social”. I és que, tal com sosté, “la universitat no pot viure al marge del desenvolupament tecnològic i social del nostre entorn, sinó que ha de ser un dels motors que lideri aquest canvi, i, per tant, l’oferta formativa ha d’anar evolucionant i adaptant-se a les noves realitats”.

Una evolució, destaca Garrido, “que no es pot limitar a l’oferta de noves titulacions, sinó que també ha d’anar acompanyada amb l’adaptació de les existents, reforçant la formació en competències transversals i específiques que complementen la formació tècnica i que són emprenedoria i innovació, aprenentatge autònom, treball en equip, ús solvent de recursos d’informació, sostenibilitat i responsabilitat social, comunicació eficaç i tercera llengua”. En definitiva, l’objectiu, en paraules de Garrido, “és formar i dotar els estudiants dels coneixements i dels recursos personals necessaris perquè siguin professionals altament qualificats i puguin assolir els reptes de futur, en un entorn interdisciplinari, internacional, integrador, respectuós i compromès amb la societat”.

Transformació digital

Una variable digital que la UB també ha incorporat en les seves titulacions, procediments i metodologies, tal com explica la seva vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, Amelia Díaz: “Ja fa molts anys que el disseny de les assignatures, els continguts i les pròpies metodologies estan en fase de canvi. En aquest sentit, la digitalització s’ha anat incorporant de manera progressiva però al mateix temps imparable a tots els àmbits de la universitat, incloent-hi també la docència”. Per a Díaz, un element clau en aquesta digitalització va ser “la incorporació dels campus virtuals com a eina clau”, tot i que això “s’ha acompanyat d’altres millores i innovacions que sovint no estan dirigides per grans decisions”.

En aquesta cursa la UB té l’avantatge de comptar amb molts grups d’innovació docent i en programes, com el de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge, que “treballa també diverses línies d’innovació docent que justament aprofiten les noves tecnologies, com són simuladors, aprenentatge basat en problemes, gamificació, aula inversa, portafoli, etc.”, subratlla Díaz, la qual destaca tanmateix que, en els darrers anys, “tots aquests canvis formen part d’una estratègia de transformació digital més àmplia i que afecta el conjunt de tota la universitat”.

POSICIONS DIFÍCILS DE COBRIR: INDÚSTRIA I SERVEIS

El passat mes de juliol veia la llum l’ Informe Adecco sobre perfiles deficitarios y escasez de talento en España, el qual revelava que, tot i els índexs d’atur encara alarmants, hi ha certes posicions que costen de cobrir. Així ho reconeixen més de la meitat dels directors de Recursos Humans que han estat enquestats per a l’informe. I encara hi ha més buits, ja que els consultors d’Adecco han detectat com fins a un 10% de les vacants disponibles al mercat laboral es queden sense cobrir i com fins a un 20% han de redefinir-se per tal de trobar candidats adients al que demana el mercat laboral.

En el cas de Catalunya, les àrees d’indústria i serveis és on més escassegen els perfils adequats. En la indústria, els sectors més afectats són el logístic, l’automoció, la metal·lúrgia i el químico-farmacèutic, que requereixen, respectivament, conductors, oficis, tècnics de manteniment i operaris especialitzats. Pel que fa als serveis, els sectors més afectats són els contact center, que precisen de teleoperadors amb idiomes, i vendes, que necessiten comercials especialitzats. Fora d’aquestes àrees, Catalunya concentra tanmateix una alta demanda de perfils IT, amb els programadors informàtics al capdavant.