Titulacions amb un compromís especial

Generar un impacte positiu en l’entorn que els envolta és una opció per la qual aposta cada cop un nombre més gran d’empreses. La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) ha deixat de ser un simple element de màrqueting per esdevenir el prisma des del qual prendre decisions al llarg de tota la cadena de valor fins a convertir-se en un pilar de la cultura corporativa que ajuda a diferenciar i posicionar la imatge de marca en l’imaginari col·lectiu. Al marge d’aquesta concepció més teòrica, els reptes socials, demogràfics, arquitectònics, mediambientals i educatius que afrontem actualment dibuixen un nou escenari en el qual són necessaris nous perfils professionals amb un clar valor afegit: el de poder actuar en la realitat que els envolta per transformar-la i generalment sempre millorar-la. Uns perfils, tanmateix, que necessiten professionalitzar-se mitjançant una formació de tercer grau prou competitiva i especialitzada.

Necessitat real del mercat

Una de les formacions que així ho possibiliten és la que imparteix el Tecnocampus, que enguany compta amb una oferta completa de 15 cursos de postgrau i màster, entre els quals destaca el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment, que recull l’experiència de les tres edicions del Màster Universitari en Cronicitat i Dependència i hi afegeix un nou i innovador enfocament. També hi contribueixen altres titulacions com el Màster en Atenció a la Persona en Situació d’Urgència i/o Emergència i altres postgraus en l’àrea de la salut com el d’Atenció al Pacient en el Procés Quirúrgic, que compta amb la col·laboració de l’Hospital Universitari Trias i Pujol; el postgrau en Ferides Cròniques i la 5a edició del Postgrau en Seguretat del Pacient. Una formació que el director general del TecnoCampus, Josep Lluís Checa, subratlla que “es du a terme en un entorn únic d’empreses i centres universitaris per afavorir l’especialització tant de nous titulats com de professionals en exercici”. Per a Checa, “el tret comú tant de l’oferta de graus com de postgraus és l’aposta del Tecnocampus per l’emprenedoria i per l’enfocament professionalitzador, ja que tot el que fem respon a una necessitat real del mercat”.

Una altra àrea cridada a respondre els reptes socials, demogràfics i mediambientals del segle XXI és l’arquitectura, que a UIC Barcelona compta amb titulacions que abracen la gestió creativa global, la resiliència de la ciutat, l’arquitectura biodigital, l’accessibilitat i disseny per a tothom o l’arquitectura sostenible d’emergència. La raó, segons Carmen Mendoza, subdirectora de UIC Barcelona School of Architecture, és que “des de la seva fundació, l’any 1997, el centre ha apostat per una formació personalitzada i connectada amb les necessitats d’un món cada cop més globalitzat”. El centre, continua Mendoza, “és un dels pocs de l’entorn que incorpora programes específics en els àmbits de la cooperació, la sostenibilitat i l’accessibilitat”.

Reptes del Primer i Tercer Món

Per a Mendoza, el creixent impacte climàtic, els conflictes armats, la urbanització desmesurada i la crisi econòmica “representen grans problemes a què han de fer front els arquitectes i urbanistes que treballen avui dia a ciutats del Primer i Tercer Món”. Per aquest motiu, apunta, UIC Barcelona School of Architecture “ha apostat per programes superiors que aportin a l’estudiant les eines i habilitats necessàries per abordar aquests reptes en l’exercici de la professió, com és el cas del Màster Oficial en Cooperació Internacional o en Arquitectura Sostenible d’Emergència, que enguany comença la seva desena edició”. Una oferta, tanmateix, que “atén la necessària aposta per la innovació, amb estudis específics en l’àmbit de les noves tendències digitals aplicades al sector i un programa pioner, el Màster en Arquitectura Biodigital, que combina les darreres tècniques digitals amb l’arquitectura i la biologia”, segons apunta la seva subdirectora, que fa èmfasi en dues novetats d’aquest curs: el Màster en Disseny i Gestió de la Resiliència de la Ciutat i el Màster en Direcció Empresarial en Arquitectura i Disseny, que juntament amb el Postgrau en Accesibilitat i Disseny per a Tots, pioner en la formació d’experts en l’àmbit de l’accessibilitat desapercebuda, amb criteris normalitzadors i disseny, busquen “incidir en un ensenyament de l’arquitectura entesa com un servei a la societat”.