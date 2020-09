La dimensió internacional com a plus

En un món i una economia cada cop més globalitzats, on el coneixement i la digitalització ens apropen a contextos més diversos, el jovent necessita una amplitud de mires que el faci competitiu més enllà de les nostres fronteres. La immersió en un context global, però, pot arrencar en el mateix campus universitari on cursi un grau, postgrau o màster, titulacions que cada cop compten amb una presència més gran d’alumnat estranger. El curs 2018/19, 12.564 alumnes estrangers (un 60,6% dones) estaven estudiant en una universitat catalana, segons dades de la secretaria d’Universitats i Recerca. Un 48,2% procedien d’un altre país europeu; un 41,5% eren americans, i un 7,9%, asiàtics.

Assessorament i acollida

El 39% d’alumnes de màster oficial i el 37% dels de propis de la UAB són forans. Arran de la pandèmia del covid-19, però, el nombre d’alumnat internacional ha minvat, tal com apunta el seu vicerector de Relacions Internacionals i Alumnat, Màrius Martínez. Al juny, la Comissió Europea va acceptar com a elegible una modalitat híbrida d’Erasmus que pot començar de forma virtual i prosseguir de manera presencial tan bon punt la situació sanitària ho permeti. La part virtual pot iniciar-se o al país de procedència o al de destí. La segona opció, que comporta fer la mobilitat durant tot el període amb només una part reduïda de caire presencial, serà, segons Martínez, “la possibilitat triada majoritàriament pels alumnes internacionals”.

A més d’una acurada acollida per part dels coordinadors de titulació i dels de relacions internacionals, seran atesos per l’equip de dinamització comunitària i pel servei de suport internacional. “Els dos equips han hagut d’adaptar l’atenció a la situació actual, la qual derivarà en una atenció més personalitzada i és que, per exemple, actes que abans es feien amb grans grups es faran ara en grups petits que permetran molta més interacció”, destaca Martínez.

Qui decideixi fer part dels estudis de màster a la UAB, es beneficiarà dels avantatges “d’una universitat pública, jove i de campus, intensiva en recerca, amb una oferta àmplia –que inclou estudis com traducció o veterinària, que no es troben a tot arreu–, un gran ventall de titulacions impartides en anglès i una xarxa de relacions internacionals construïda amb el temps”. I és que, conclou Martínez, “la ciència i coneixement són internacionals i globals i una institució dedicada a aquestes qüestions no en pot restar al marge”.

DADES

Alumnes catalans que marxen

8.984 alumnes (60,3% dones vs. 39,7% homes)

Qui fa programa d'intercanvi?

Universitat: UB (16,6%), UAB (14,8%), UPC (14,6%), URL (13,6%), UPF (11,2%), UVIC-UCC (10,3%), URV (6,6%), UdG (5,4%), UdL (4,7%), UIC (1,5%) i UAO-CEU (0,6%)

Branca: ciències socials i jurídiques (43,1%); ciències de la salut (21,2%); enginyeria i arquitectura (17,8%); arts i humanitats (9,3%) i ciències (8,5%)

Destí: Europa (77,6%), Amèrica (15,8%), Àsia (5,3%), Oceania (0,8%) i Àfrica (0,5%)

** Font: Secretaria d’Universitats i Recerca (dades curs 2018/19)