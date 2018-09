La internacionalització com a valor afegit

Al maig, el Departament d’Universitats de la Generalitat feia públic que més de 12.000 estudiants internacionals fan estades cada any en universitats de Catalunya. La seva presència copa sobretot els estudis de doctorat i de màster, on representen un 36% i un 35%, respectivament, de l’alumnat. Entre les nacionalitats més representatives, destaca l’asiàtica, que en els darrers cinc anys s’ha incrementat un 62%. Per la seva banda, gairebé un 20% dels titulats d’universitats catalanes han participat en accions de mobilitat internacional durant els darrers anys. Totes aquestes dades, tal com assenyala la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou, demostren que “la internacionalització del sistema universitari català és una realitat que es consolida any rere any i que posa de manifest la capacitat d’atracció i el prestigi de les nostres universitats”.

Tendència a l’alça

Des de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) també addueixen que “la bona reputació de les universitats catalanes, junt amb un teixit productiu atractiu, fa que molts estudiants de postgrau triïn Catalunya per fer-hi els seus estudis”. A la UPF ho saben perfectament, ja que durant el curs passat un 39% dels estudiants de màster i un 48% dels de doctorat eren internacionals. Des de la institució assenyalen també que hi ha àrees on el percentatge és encara més elevat: “És el cas dels programes de Ciències Polítiques i Socials (84% dels màster i 64% dels doctorats); Ciències Econòmiques i Empresarials (77% i 86%); Dret (77% i 62%); Traducció i Interpretació (58% i 63%), o Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (58% i 53%)”. La UPF imparteix 54 títols de grau, postgrau i màster en anglès, uns programes que, tal com destaquen des de la universitat, “d’entrada, incentiven la mobilitat internacional dels alumnes”. La Pompeu imparteix des de fa anys un programa de màster en Strategic Communication and Public Relations conjuntament amb la Universitat de Stirling, a través del qual els alumnes cursen la meitat de l’any a Stirling i l’altra a Barcelona. “En el cas dels màsters que s’imparteixen íntegrament a Barcelona, els alumnes comptem també amb una experiència internacional garantida per un entorn multilingüe i la presència de diverses nacionalitats, que alhora els permet teixir una primera xarxa de contactes amb professionals del seu sector d’abast global, el que resulta molt favorable de cara a la seva futura inserció laboral”, també ressalta la directora de Relacions Internacionals de UIC Barcelona, Isabel Pera: “En una societat cada cop més globalitzada, la necessitat de trobar professionals amb experiència internacional és cada cop més gran”. Per a Pera, estudiar en anglès i en contextos internacionals fa que l’alumne s’obri a altres perspectives acadèmiques, professionals i vitals”. Alhora, treballar en equip amb companys de cultures diferents “l’enriqueix no només professionalment, sinó també personalment, el capacita per afrontar els futurs desafiaments professionals d’una manera més creativa i amb una visió molt més global”.

Oferta competitiva i adaptada

UIC Barcelona compta amb tres graus i deu màsters i postgraus impartits en anglès que, en total, el curs passat van cursar 1.138 alumnes estrangers, poc menys d’una quarta part (un 24%) del seu alumnat. Les nacionalitats més representades als estudis de grau eren europees, la francesa i l’alemanya, mentre que en el cas dels màsters eren sud-americanes, la colombiana, la xilena i l’equatoriana. El principal gruix d’alumnes estrangers de la UIC el concentraven tres màsters, el de Gestió Cultural, el de Cooperació Sostenible d’Emergència i el de Venture Capital.

En paraules de Pera, disposar d’una oferta potent de graus en anglès o bilingüe anglès-castellà “és un clar valor afegit a les titulacions de UIC Barcelona i permet a la universitat projectar-se amb una oferta de graus competitiva i adaptada a les necessitats actuals, i a la vegada, obre les portes a un públic de parla anglesa que vol realitzar els seus estudis a Barcelona”.

ELS PERFILS MÉS DEMANDATS A L'ESTRANGER? INFERMERS I ENGINYERS

A l’agost, Adecco i Infoempleo publicaven el seu Informe Infoempleo Adecco. Oferta y demanda de empleo en España, que mostrava com la sanitat és el sector en què l’empresa estrangera aglutina un nombre més alt de vacants destinades als professionals espanyols. En concret, el sector sanitari aglutina el 10,5% de les ofertes publicades, sobretot, en països com el Regne Unit, Alemanya i Noruega. El segueixen els sectors del turisme i l’hostaleria (7,8%), que demanda professionals sobretot al Marroc, Alemanya i Bèlgica, i de la construcció (6,8%), requerits principalment a Bèlgica, Alemanya i l’Aràbia Saudita. Tanca el top 5 la indústria i la recerca. Pel que fa a posicions, l’àrea productiva és la que concentra més del 47% de les ofertes laborals internacionals, mentre que la tecnològica, de telecomunicacions i informàtica aglutina el 16% del total.

OFERTA INTERNACIONAL DEL CURS 2018-2019 A LES UNIVERSITATS CATALANES

28 màsters oferts en col·laboració, com a mínim, de dues universitats estrangeres.

80% d’Erasmus Mundus impartits íntegrament en anglès.

150 màsters interuniversitaris, dels quals el 30% es realitzen en col·laboració d’alguna universitat estrangera.

120 màsters oficials impartits totalment en anglès.

Font: Secretaria d’Universitats