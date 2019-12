A la meitat dels espanyols no els preocupa envellir

A la meitat dels espanyols no els preocupa fer-se grans. Exactament, a un 44%. I per diversos motius. Un 60%, per exemple, ho assumeix com una cosa natural i considera que envellir és llei de vida. Un 21% troba coses positives al pas del temps: és senyal de vida, d'experiència, de maduresa. El 22% assegura que no li importa complir anys perquè es troba bé, jove i amb salut.

Aquestes dades es desprenen del baròmetre Què significa fer-se gran?, elaborat per VidaCaixa i que analitza les percepcions dels espanyols en relació a les persones grans i a l'envelliment, i tenint en compte també la generació a la qual pertanyen, un vector molt útil per analitzar l'evolució en la percepció del "fer-se gran". L'estudi s'emmarca dins del projecte Seguir creciendo, un treball amb el qual l'asseguradora desmenteix els tòpics vinculats a l'edat i a les diferents generacions, donant veu a cadascuna d'elles amb el periodista Iñaki Gabilondo (generació del baby boom), la psicòloga Patricia Ramírez (generació X) i l'escriptor i booktuber Javier Ruescas (mil·lennial).

Una qüestió d'actitud

A Espanya existeix una actitud positiva cap a l'envelliment. El 88% de les persones creu que cada persona envelleix a la seva manera i el 61% creu que ser una “persona gran” és una actitud i que, per tant, és més una qüestió de caràcter que d'edat. El 82% opina que els anys no impedeixen mantenir les ganes d'aprendre coses noves i, a més, el 81% considera que aporten saviesa.

Els canvis físics sí que ens preocupen. El 65% afirma que li continuarà important el seu físic independentment de l'edat i a la majoria li molestaria que li diguessin “vell” (60%). A més dels signes estètics de l'edat, es considera que complir anys pot influir en la ideologia (61%) i en el caràcter, encara que principalment per millorar. El 50% opina que el seu caràcter serà igual o millor a mesura que passin els anys i el 39% creu que serà "més difícil".

L'experta en sociologia Belén Barreiro, atribueix aquesta importància de la imatge a la “societat aparador” on vivim: “Participem d'una societat en xarxa, permanentment connectada, en la qual la imatge és molt important. A això han contribuït xarxes socials com Instagram, on les persones fan màrqueting d’elles mateixes. No és casualitat que les persones que estan en xarxes socials siguin precisament les que més es cuiden, més atenció presten al que mengen o a com vesteixen”. Davant això, la xarxa té un efecte multiplicador: “El fet que estiguem connectats contribueix a preocupar-se per estar bé i això també ens farà viure més i millor”, afegeix.

És curiós d'observar com s'afronta un factor com la salut. Els menys preocupats per envellir poc o molt donen per descomptat que tindran salut, almenys prou com per estar amb la família (53%) o dedicar-se a les pròpies aficions (51%). En canvi, la salut és el principal motiu per als qui sí que es preocupen per envellir. Del 54% d'espanyols que es mostra preocupat per envellir, el 39% atribueix la seva preocupació a la possible deterioració física i mental que pot donar-se en l'edat més adulta i el 36% als problemes de salut.

10 anys més joves per dins

Encara que complim anys, ens sentim joves. L'informe constata les diferències entre l'edat biològica i l'edat percebuda dels espanyols, és a dir, l'edat que senten que tenen realment. A partir dels 35, la meitat sent que té 10 anys menys. A mesura que passa el temps, aquesta tendència és cada vegada més clara i només un 11% dels que tenen entre 65 i 70 anys sent l'edat que té realment.

Tal com apunta la Belén Barreiro, l'actitud és clau: “És molt important no perdre les ganes d'aprendre. És a dir, continuar creixent i desenvolupant-nos com a persones al llarg dels anys en lloc d'envellir. En això, les noves tecnologies exerceixen un paper essencial. Les persones més avançades tecnològicament sempre són les més curioses i inquietes”.

Percepció vs. realitat per generacions

Com és cada generació i com la veuen les altres?

Millennials (18 a 35 anys)

Són la generació més preocupada per envellir i la que té una percepció més negativa d'aquesta etapa vital.

Estar connectats amb la família i els amics a través de grups de WhatsApp és l'activitat amb la que més s'identifiquen (76%).

A ulls dels altres, són la generació més activa. Encara que la percepció general és que es dediquen als estudis, el 61% treballa.

Generació X (36 a 55 anys)

És el grup de persones al qual més els molestaria que els hi diguessin “vells” (66%).

El 84% valora la saviesa que aporten els anys.

Es dediquen a la família, al treball i a fer esport, però no creuen tenir un paper social tan rellevant com els concedeixen la resta de generacions.

Baby boomers (56 a 80 anys)

És la generació menys preocupada per fer-se gran.

Es dediquen principalment a la família i practiquen esport, però la tecnologia està molt més present en el seu dia a dia del que pensen els altres.

Encara que no se'ls percep així, el 63% cuida de la seva imatge i és el grup que més destaca que el seu aspecte li continuarà important a qualsevol edat.

Estereotips

El 71% dels espanyols creu que existeixen prejudicis sobre les persones grans, especialment en relació a la seva mobilitat (46% d'ells) i salut (44% d'ells). El 31% creu que els prejudicis estan vinculats al paper que exerceixen els sèniors en la societat o a creure que són persones que passen el dia a casa (25%). Malgrat tot, creuen que la situació canviarà. El 62% pensa que les persones grans tindran una major influència política i social en el futur, en línia amb el pes poblacional que tindran.

En paraules de la Belén Barreiro: “Cada vegada vivim més anys, motiu pel qual la convivència entre diverses generacions alhora en l'entorn familiar i en l'entorn laboral serà progressivament més important. Aquesta situació requerirà una major empatia intergeneracional. La bona notícia és que cap generació veu als més grans com una càrrega”.

Els reptes d'una generació

Els principals reptes socials als quals s'enfronten avui dia les persones grans se centren principalment en el seu benestar. El 79% dels espanyols destaca la importància de mantenir una bona salut, el 76% apunta al problema de fer front a la solitud i el 71% creu que ha de mantenir-se actiu. A més, el 63% destaca el fet d'haver d'ajudar a fills i néts alhora i per al 52% és un repte mantenir-se al dia dels avanços tecnològics. Aquest repte és especialment important per a les dones (57%, pel 47% dels homes).

Qui encara no ha arribat a aquesta etapa, creu que per a ell l'escenari canviarà. El percentatge de persones que opinen que la soledat serà un handicap baixa del 76% al 49%. Ajudar fills i néts alhora serà un repte molt menys incipient del que ho és avui (baixa del 63% al 43%) i mantenir-se al dia dels avanços tecnològics serà un problema per al 37% de la població, en lloc del 52% actual.

A nivell econòmic, la quantia de la pensió és la principal preocupació avui i de cara al futur. Al 72% li preocupa que sigui suficient perquè les persones grans puguin viure avui dia. El 63% creu que aquesta qüestió li continuarà preocupant en el futur. El mateix passa amb la pèrdua del poder adquisitiu: li preocupa al 70% avui mentre que al 62% també creu que li preocuparà el dia de demà. El que menys preocupa és deixar una herència o patrimoni (23% avui i en el futur). Els homes es mostren menys preocupats que les dones en aquests aspectes. Que la pensió pública sigui suficient per a viure preocupa al 75% de les dones i al 68% dels homes. Així mateix, disposar d'estalvi complementari preocupa al 56% de dones però al 47% dels homes.

Per edats, els mil·lennials són la generació més sensibilitzada amb els reptes econòmics. Donen més importància que la resta a situacions com mantenir a la família durant més anys (43%) o retardar l'edat de jubilació per a poder estalviar més (37%). Així mateix, quan ells siguin grans creuen que les seves principals preocupacions seran assegurar que l'estalvi sigui suficient per a cobrir la seva esperança de vida (54%), retardar la jubilació per a estalviar més (38%), fer front a l'increment del preu de l'habitatge (36%) i mantenir a la família més anys (33%).

La generació X, en canvi, creu que el repte econòmic més important al qual s'enfronten les persones gran actualment és l’increment econòmic de la vida (73%). La necessitat de continuar treballant durant més anys els preocupa i creuen que és un repte avui (45%) com ho serà per a ells quan siguin grans (40%). A nivell social, són el grup que més destaca la soledat com a repte generacional (79%).

Aquesta clara preocupació pels assumptes econòmics entre les dues generacions que encara no s'han fet grans deriva de la elevada esperança de vida que fa necessària una major planificació econòmica per a mantenir la qualitat de vida durant la jubilació. En paraules de la Belen Barreiro: “Els més joves formen una generació amb molt de sentit del valor de les coses, la qual cosa implica que no són impulsius en la despesa, sinó previsors. La generació X porta una vida activa, plena, a la qual no vol renunciar en fer-se gran: per això necessiten planificar”.

Dades de l’estudi

L'estudi es basa en la realització d'un total de 1.643 entrevistes representatives de l'univers per sexe, edat, regió, hàbitat i índex socioeconòmic. El marge d'error és de +/- 2,47% i el de la base de 100 +/- 10,00% sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%) i per a un interval de confiança del 95,5%