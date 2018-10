Barcelona Energia, l’operador elèctric públic i metropolità

Les energies renovables, l’estalvi, l’eficiència, la gestió de la demanda i el foment de la generació de proximitat són les bases sobre les quals se sustenta el nou model energètic que promou l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) conjuntament amb els ajuntaments metropolitans. L’instrument encarregat de dur a terme la transició cap a aquest model, que a la vegada ha de comportar un canvi d’hàbits, impulsar la generació d’energia fotovoltaica i lligar la generació d’energia i el consum, és Barcelona Energia, la nova comercialitzadora pública d’energia elèctrica renovable. “Pràcticament des que es va constituir, l’AMB va apostar per un desenvolupament de polítiques energètiques que incloguessin un aspecte integral i que també fos eficient i coordinat amb l’objectiu de transitar cap a una sobirania energètica de tot el territori metropolità”, assenyala Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, sobre els antecedents que han portat a fer emergir aquest nou operador local.

A partir de la seva posada en marxa, Barcelona Energia complirà tres funcions principals. La primera serà, òbviament, la de subministrar energia. Des del passat 1 de juliol ja ho fa a l’Ajuntament de Barcelona, i la previsió és que a partir del 2019 ho faci també a les dependències de l’AMB i a empreses públiques gestores de serveis, així com també a la ciutadania, dins dels límits legals existents -les previsions fan pensar que, a partir de l’any que ve, la comercialitzadora podrà subministrar electricitat fins a unes 20.000 cases de l’àrea metropolitana-. L’operador també preveu la possibilitat que gradualment s’hi puguin incorporar els altres ajuntaments metropolitans i les seves empreses públiques gestores de serveis. La segona funció que Barcelona Energia desenvoluparà serà la d’assessorar sobre les tarifes i les potències més adequades per oferir serveis d’estalvi energètic a la ciutadania i a l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona. “La idea és donar un servei complet al ciutadà i que aquest es trobi acompanyat”, apunten des de l’AMB. Per aquest motiu, l’operador metropolità també oferirà tot la informació disponible sobre el mercat elèctric i posarà a disposició de tots els interessats serveis que permetin conèixer millor l’energia consumida -plataformes de monitoratge, calculadora energètica, factures clares i entenedores-, així com eines que permetin actuar per consumir l’energia mínima necessària sense perdre confort i per incrementar la generació energètica local a través de l’autoconsum i l’autogeneració. En tercer lloc, Barcelona Energia també s’encarregarà de fomentar les energies renovables mitjançant el manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques i la representació de productors d’energia solar al mercat elèctric.

Model econòmic favorable

En els darrers deu anys, la factura del preu de l’electricitat a l’estat espanyol s’ha encarit un 70%. En vista d’aquestes xifres, l’objectiu de posar la ciutadania al centre d’un nou model energètic que li asseguri l’accés a aquesta energia, a més de tenir en compte la sostenibilitat, també remarca la necessitat de posar en marxa un model econòmic que li sigui el més favorable possible. Per aquest motiu s’estableixen diferents objectius en relació a les tarifes amb què treballarà Barcelona Energia. Dirigit al consumidor, l’operador promourà la política energètica “a menor consum, preu més baix” amb una tarifa fixa per trams que permetrà transmetre la idea de consum racional i eficiència energètica. Pel que fa a la generació, s’establirà una tarifa solar per als punts de subministrament d’autoconsum que disposin de generació amb plaques fotovoltaiques. D’aquesta manera, es promourà la generació d’energia verda a través d’aquest tipus d’instal·lacions i l’energia de proximitat. Adreçada a comunitats de propietaris i a veïns, comportarà l’establiment d’una tarifa integral que contemplarà el balanç entre l’energia subministrada i la generada i que permetrà establir un preu mitjà de compra d’energia més ajustat. “És un pas gegant per fomentar que la gent i les administracions no tinguin por de les plaques fotovoltaiques”, remarca Eloi Badia. Per la seva banda, i en relació amb els aspectes socials, entre els objectius de Barcelona Energia també hi ha el de protegir les persones en situació de risc d’exclusió residencial mitjançant la garantia del subministrament energètic d’acord amb la llei 24/2014 de Catalunya, que es dirigeix a les persones que no es poden acollir al Bo Social i que són dins dels llindars de renda fixats en aquesta legislació. Per a la fixació d’aquestes tarifes, i tenint en compte la regulació i les condicions del mercat, l’operador promourà l’eficiència energètica i fomentarà la generació renovable d’energia i l’autoconsum mitjançant la compra dels excedents generats.

TERSA, el punt de partida

La llei del sector elèctric disposa que l’activitat de comercialització d’energia elèctrica s’ha de desenvolupar mitjançant una societat mercantil que sigui mitjà propi de l’AMB. En aquest cas, l’empresa metropolitana Tractament i Selecció de Residus SA (TERSA), constituïda el 1983 per a la gestió del tractament de residus, és un mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona. Per aquest motiu, ha servit de punt de partida per a l’eclosió del nou operador local, ja que des de finals del 2017 compta amb tots els permisos administratius necessaris per comercialitzar energia. TERSA s’encarregarà de la gestió de Barcelona Energia en dues vessants: representarà l’energia que produeixen l’Ajuntament de Barcelona i l’àrea metropolitana i, a la vegada, subministrarà l’energia que consumeixen. Aquesta energia serà 100% renovable i certificada. “L’important de Barcelona Energia com a operador energètic és que des de les administracions donarem un veritable impuls a la generació d’energia renovable conjuntament amb el consum controlat”, afirmen des de l’ens metropolità.