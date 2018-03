Park & Ride, o com afavorir la combinació entre vehicle privat i transport públic

260x461 Així és el senyal vertical d'un 'Park & Ride' / AMB Així és el senyal vertical d'un 'Park & Ride' / AMB

La necessitat de promoure el transport públic per reduir la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona va lligada a un canvi d’hàbits entre la ciutadania perquè la consecució de l’objectiu sigui efectiva. Amb la mirada posada en aquestes noves rutines que es volen implantar, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsa el nou servei metropolità d’aparcaments d’intercanvi, conegut com Park & Ride. El sistema permet que usuaris del transport públic comptin amb places d’aparcament específiques a les proximitats de les estacions de ferrocarril de la metròpolis, ja siguin dels Ferrocarrils de la Generalitat com de Rodalies Renfe.

“El servei de Park & Ride neix per a qui té més lluny la xarxa de transport públic, com ara qui viu en urbanitzacions o en zones de baixa densitat de població, de manera que puguin fer servir el cotxe però només per accedir a aquesta xarxa amb més freqüència”, apunta Guillem Alsina, cap de servei de planificació de l’AMB. El nou servei, iniciat amb dues proves pilot a Castelldefels i a Sant Joan Despí, ha servit per reservar entre un terç i la meitat de les places d’aparcament existents a les proximitats de les estacions de tren d’aquestes localitats per als usuaris que s’han de desplaçar a diari en aquest mitjà de transport. “Funcionen a l’estil de la zona blava, però el servei que oferim perquè les puguin ocupar és totalment gratuït”.

Una app i un títol de transport

El funcionament del Park & Ride és molt senzill. El primer pas consisteix a descarregar al telèfon mòbil l’app AMB P+R - Aparcaments d’intercanvi metropolitans -disponible per a sistemes Android i iOS- de manera gratuïta. Un cop fet, l’usuari s’hi ha d’identificar amb el seu nom i DNI i introduir-hi la matrícula del cotxe que fa servir. Un cop fet aquest procés ja pot començar a utilitzar els aparcaments Park & Ride. Quan deixa el cotxe estacionat a la zona senyalitzada, l’usuari activa l’avís a l’app que ha efectuat l’aparcament i llavors marxa a agafar el tren per fer les seves gestions. Quan torni, en sortir de l’estació, al vestíbul, hi trobarà una màquina comprovadora en la qual haurà de validar el seu títol de transport per confirmar que, efectivament, ha utilitzat el transport públic. Llavors recollirà el seu cotxe de l’aparcament, també després d’haver marcat a l’app que allibera la plaça que ocupava. L’usuari disposarà de 24 hores de marge des que estacioni el vehicle fins que marqui a l’app que el recull. “D’aquesta manera, sense barreres ni cap infraestructura, podem verificar que els usuaris d’aquestes places d’aparcament realment són usuaris del transport públic. A més, a través d’un sistema d’avisos podem detectar qui hagi aparcat el seu vehicle en aquests espais sense ser usuari del transport públic i multar-lo, cosa que, en aquest cas, seria una sanció equivalent a aparcar en una zona blava sense tiquet”, assenyala Alsina. El control de vigilància el fan els vigilants o la policia local de cada municipi on s’hagi implantat el sistema.

540x306 Màquina validadora d'un 'Park & Ride' / AMB Màquina validadora d'un 'Park & Ride' / AMB

L’horari de funcionament dels Park & Ride anirà sempre lligat als horaris dels trens, és a dir, serà de 5 h a 23 h, i només de dilluns a divendres. Els caps de setmana aquestes places les podrà fer servir de manera lliure qualsevol ciutadà, usuari del transport públic o no. Per la seva banda, com que el sistema es dirigeix de manera exclusiva a usuaris freqüents del transport públic metropolità, alguns bitllets de transport queden exclosos del sistema Park & Ride.

Els títols vàlids són la T-10, la T-10 Treballadors, packs especials Berguedà i Ripollès, la T-4, el Passi d’Acompanyant, el Bonotren 10 viatges Rodalies, la T-50/30, la T-70/30, la T-FM/FN 70/90 GEN, la T-FM/FN 70/90 ESP, la T-Mes, la T-Mes FM/FN GEN, la T-Mes FM/FN ESP, l’Abonament mensual RENFE, la T-Trimestre, la T-Trimestre FM/FN GEN, la T-Trimestre FM/FN ESP, la T-Jove, la T-Jove FM/FN GEN, la T-Jove FM/FN ESP, l’Abonament trimestral RENFE i la Targeta Rosa gratuïta.

PREVISIÓ D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI

Les proves pilot a Castelldefels i a Sant Joan Despí es van iniciar el 7 de febrer passat i, des de llavors, el servei ja compta amb més de mil usuaris registrats. Un èxit que ha sorprès la mateixa AMB, ja que per a l’aparcament P+R de Castelldefels es van reservar un total de 100 places a l’aparcament ubicat al costat de mar de l’estació de Rodalies Renfe, al llarg del primer tram del carrer Antic Camí Ral de València, i, en el cas de Sant Joan Despí, un total de 41 places situades al carrer de Jacint Verdaguer, delimitat entre la passarel·la que dona accés a l’estació de Rodalies Renfe i la senyalització del tram del carrer reservat per al servei.

El servei aviat arribarà a més municipis metropolitans i, en un futur, està previst que aprofiti les dades disponibles a través de la T-Mobilitat. “L’objectiu proposat és que de les 6.000 places d’aparcament que hem detectat que estan al voltant de les estacions de ferrocarril, 1.500 es transformin en Park & Ride en un termini d’un o dos anys. A més, també valorem que les puguin fer servir altres usuaris del transport públic, com ara del bus, i no només els que viatgen en tren”, afegeix Alsina.