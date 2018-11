S’implanta la tarifa plana de transport públic als municipis metropolitans

La implantació del sistema tarifari integrat del transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va dividir, l’any 2000, els 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) en dues zones tarifàries. El sistema, basat en zones, suposava fins ara un hàndicap econòmic per a aquestes poblacions, ja que la diferència de preu del bitllet era notable d’una zona a una altra. La reivindicació històrica dels municipis metropolitans que formen part de la segona corona d’equiparar les tarifes a les dels altres que constitueixen la metròpolis barcelonina ha donat fruit i a partir de l’1 de gener del 2019 serà una realitat. A petició de l’AMB, el consell d’administració de l’ATM ha aprovat l’aplicació d’una tarifa plana per als desplaçaments entre els diferents municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona al marge de la zona tarifària a la qual pertanyin. La mesura permetrà desplaçar-se amb títols d’una zona en els trajectes que tinguin com a origen i destí un municipi de la metròpolis Barcelona i no suposarà cap canvi de zona tarifària.

La tarifa plana de transport és un acord històric Antoni Poveda Vicepresident de mobilitat i transport de l'AMB

“El transport de dins l’àrea metropolitana té caràcter urbà i, per tant, una tarifa plana és del tot lògica. D’altra banda, l’expansió dels títols d’una corona a la totalitat de l’AMB afavoreix l’ús del transport públic per la important rebaixa de tarifes que tindran aquests 18 municipis”, assenyala Joan Maria Bigas, director de mobilitat i transport de l’AMB. També recorda que l’actuació entra dins les polítiques d’aire net que estan adoptant totes les administracions i que l’AMB ha liderat conjuntament amb iniciatives com la implantació de les zones de baixes emissions i la retirada de vehicles dièsel. “El sistema tarifari és matricial: cada municipi té una relació determinada amb un altre. Ara l’únic que fem és canviar un atribut. Per exemple, amb la tarifa plana, la relació de Sant Cugat amb Barcelona canvia, però la de Sant Cugat amb Terrassa, no”, afegeix.

Reduccions dels preus dels títols

Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles -assenyalats en color al mapa metropolità de dalt de la pàgina- són els 18 municipis de la segona corona tarifària els habitants dels quals, a partir de l’1 de gener, podran viatjar per tota l’AMB amb el títol d’una zona. El benefici serà bidireccional, en relació als municipis de la primera corona tarifària. L’homogeneïtzació de la tarifa a la metròpolis entrarà en vigor pels següents títols: T-10, T-10 per a treballadors a l’aeroport, T-50/30, T-70/30, T-Mes, T-Mes per a persones en atur, T-Trimestre, T-Jove, títols integrats bonificats per a famílies monoparentals i nombroses, T-Dia, T-Aire, T-Esdeveniments i bitllets senzills.

475,20 euros Serà l’estalvi anual per a un usuari que compri setmanalment una T-10 de dues zones

Estalvis directes del 50%

Amb l’aplicació de la tarifa plana es preveuen estalvis directes del preu del bitllet de fins al 50% en aquests divuit municipis, fet que repercutirà directament en la butxaca del ciutadà. Per exemple, una persona que comprava la T-10 de dues zones setmanalment i que ara passarà a comprar-ne una d’una zona tindrà un estalvi de 9,90 euros per targeta, de 39,60 euros al mes i de 475,20 euros l’any -en el supòsit que adquireixi quatre targetes al mes i d’acord amb els preus dels títols integrats del 2018-. “Financerament, calia fer viable l’operació. Per això, l’AMB ha contribuït amb l’import equivalent al que serà la recaptació del tribut metropolità en aquests divuit municipis: 17 milions d’euros”, explica Bigas. Aquest tribut finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori més ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a la seva connectivitat, mobilitat i funcionalitat.