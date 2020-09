Cooltra, transport segur i sostenible

eCooltra, empresa de lloguer de vehicles elèctrics de dues rodes per minuts, té en compte les noves necessitats fruit del coronavirus i incorpora mesures de seguretat diàries en la higiene i el manteniment de la seva flota, amb una especial atenció als punts més sensibles (manillar, retrovisors i baguls). Així, s’ha convertit en la millor alternativa per moure’t amb la nova normalitat.

El passat mes d’abril va llançar eCooltra Empreses, un servei de tarifa plana de moto sharing que les companyies poden contractar per als treballadors. Una resposta a la realitat actual, amb una demanda creixent de mobilitat individual i a l’aire lliure per evitar aglomeracions. Des d’aquest juny també ofereix el servei de més de 600 bicis elèctriques a Barcelona, que van a una velocitat de 25 km/h, disponibles a les mateixes zones que les escúters, amb la diferència que només cal ser major de 18 anys per ser-ne usuari.

Convertir-te en usuari d’eCooltra és tan senzill com baixar-te l’aplicació, disponible per iOS i Android, i veure quines motos o bicis estan disponibles a prop. Es tracta de la millor opció per tenir un mitjà de transport flexible, sostenible i individual dins de la ciutat.

Per a desplaçaments interurbans, els usuaris també poden recórrer al moto sharing gràcies a Cooltra Prime, el servei pioner de mobilitat elèctrica amb motos d’alta gamma amb base en pàrquings Saba. Ara, després d’una pausa a causa del covid-19, s’ha reactivat el servei amb nous estacionaments en punts estratègics de Barcelona i Sant Cugat del Vallès. Les motos, que compten amb una autonomia de fins a 100 km/h, estan disponibles des de l’app de Cooltra Prime.

Ambdues marques pertanyen al grup Cooltra, fundada ara fa gairebé 15 anys. La companyia ofereix lloguer de vehicles de dues rodes per minuts, dies o mesos a particulars, així com rènting de vehicles per a administracions públiques i empreses. Amb presència en 6 països d’Europa i 20 ciutats (Barcelona, Madrid, València, Lisboa, Roma i Milà, entre d’altres), més d’un milió d’usuaris, una flota superior als 17.000 vehicles i fins a 100 punts de recollida per als clients, Cooltra dona un suport integral que inclou des de l’atenció al client 24/7 fins al manteniment del vehicle, reparacions o impostos per maximitzar l’experiència del client. El compromís de Cooltra amb l’energia sostenible per generar el mínim impacte al medi ambient fa que el 56% de la flota de motos siguin elèctriques, amb una energia 100% neta que emet zero emissions. Els vehicles de suport que utilitzen per canviar les bateries dels vehicles també es mouen amb energia elèctrica neta.