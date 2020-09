FGC aposta per multiplicar l’oferta de transport públic en sis anys per reduir contaminació i evitar el canvi climàtic

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té en marxa diverses actuacions destinades a multiplicar per dos l’actual oferta de transport públic com a mesura efectiva per a la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica i per contribuir a una mobilitat més sostenible. Aquestes actuacions permetran incrementar la capacitat actual de transport de la companyia dels 120 milions de viatges a l’any fins als 250, cosa que fomentarà un veritable canvi modal i la transferència d’usuaris del vehicle privat cap al transport públic col·lectiu. Són projectes clau per a una estratègia de descarbonització de la mobilitat i descontaminació i descongestió de ciutats i entorns urbans.

Actualment FGC té una capacitat de transport de 120 milions de viatges a l’any a les línies metropolitanes i Lleida - La Pobla. Les actuacions previstes permetran incrementar aquesta capacitat fins als 175 milions de validacions a l’any, amb actuacions com la incorporació dels nous trens i la millora de freqüències a la línia Barcelona-Vallès, l’any 2021, i la reconfiguració del servei Llobregat-Anoia, abans del 2023. Més enllà de les línies metropolitanes actuals, es preveu augmentar la capacitat de transport en 75 milions de viatges a l’any més, amb projectes com la R-aeroport, amb què es preveu captar una demanda superior als 7,5 milions de viatgers des del moment que entri en servei amb un potencial per créixer més enllà dels 10 milions; la prolongació de Plaça Espanya - Gràcia, amb un increment de la capacitat de transport de 60 milions de viatges a l’any, i el tren tramvia del Camp de Tarragona, un projecte que beneficiarà més de 2 milions de passatgers anuals ja en la primera fase, amb un potencial d’arribar a 5 milions en fases successives.

Avui que comença la Setmana Europea de la Mobilitat, el president de FGC, Ricard Font, explica que ara “toca pensar en la mobilitat post covid-19”. En aquest sentit, “l’objectiu és donar una oferta de transport públic atractiva, de qualitat, puntual, ràpida, amb freqüència i aparcaments perquè els usuaris deixin el vehicle privat i utilitzin els mitjans més sostenibles”, exposa. El camí també passa, segons Font, per “seguir invertint intensament cada any en el manteniment de la xarxa i dels trens per continuar garantint un dels trets diferencials de FGC: la puntualitat, que gairebé arriba al 100%”.

Ferrocarrils, a més, segueix apostant per la innovació amb més de 15 projectes compartits amb altres operadors, empreses i el Govern. Un dels més emblemàtics és el corredor ferroviari 5G entre les estacions de Plaça Espanya i Europa | Fira i que està al capdavant de la recerca global en matèria de transport públic. Aquesta infraestructura permetrà desenvolupar, d’una banda, millores en la logística ferroviària, i de l’altra, crear noves aplicacions per millorar el servei al client i la seguretat, com ara amb la implementació de sistemes d’informació en temps real, personalització d’entreteniment multimèdia o increment de les capacitats de teleassistència a viatgers. En un futur, l’objectiu és estendre la infraestructura 5G a tota la xarxa de FGC.

El sol mourà els trens de FGC

El compromís de FGC amb la sostenibilitat es constata també amb l’activitat de la mateixa companyia, que des de fa dos anys segueix l’Agenda d’Acció Climàtica 2030, amb la qual incorpora la sostenibilitat ambiental com un valor estratègic per a l’empresa, la societat i l’entorn. Una de les principals accions de l’agenda és la reducció de l’empremta de carboni per contribuir a una societat més neta. En aquest sentit, FGC ja ha disminuït un 72% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle comprant energia elèctrica d’origen renovable. I, en un pas més per refermar el compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, aquest 2020 un 25% de l’energia consumida és de plantes solars i ja avui l’empresa té contractada tota l’electricitat perquè l’any vinent el 100% de l’energia que mou els trens de FGC sigui solar.

Adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides

L’Agenda està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS 7, 12, 13, 15 i 17) i amb el Compromís d’Acció Climàtica del Govern, que preveu assolir la neutralitat de carboni abans del 2050, una fita que FGC es planteja per al 2030. Precisament, FGC va ser una de les més de 150 empreses de tot el món que el 19 de maig es van adherir a la declaració del Pacte Mundial de les Nacions Unides per reclamar als governs una acció climàtica ambiciosa per arribar a una economia de carboni zero, inclusiva i resilient. La declaració insta els responsables polítics a impulsar una recuperació postpandèmia basada en una economia sense carboni i avançar cap a l’emissió zero molt abans del 2050.

Canvi de la flota per vehicles de baixes emissions i substitució de calderes

Altres línies de treball complementàries de FGC van en la línia del consum intensiu d’energies renovables i la gestió de recursos amb criteris d’economia circular. L’empresa preveu substituir maquinària de treball per altres equips de zero emissions; canviar les actuals calderes de gas per d’altres de fonts renovables; substituir la flota per vehicles de baixes emissions (ara ja el 21% de la flota de vehicles a les línies metropolitanes és elèctrica o híbrida i serà el 100% l’any vinent), i reduir l’ús del gasoil a les locomotores de mercaderies incorporant locomotores mixtes.

A més, FGC està substituint progressivament l’actual instal·lació d’enllumenat per llums de baixes emissions. Ara ja el 48% de les estacions disposen de llums LED i s’arribarà al 100% l’any 2021.

La raó de l’estratègia de FGC

La raó de l’estratègia de FGC està sintetitzada en aquest vídeo:

