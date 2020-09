Del 16 al 22 de setembre torna la SEM, la Setmana Europea de la Mobilitat ( territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sem). Seran set dies en què es promouen uns hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables amb els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric; la millora de la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació, i possibles canvis en l’ús de l’espai públic.

Amb el lema Per una mobilitat sense emissions, es vol arribar a la neutralitat en emissions de carboni el 2050. Es tracta que entre tots ens dirigim a un futur sense emissions, ja que amb les nostres accions quotidianes podem reduir la contaminació i les emissions que perjudiquen el clima, i aconseguir que les ciutats siguin més saludables i agradables per a tots.

La SEM és fruit d’un acord unitari a nivell europeu. Joan Prat, director general de l’AMTU ( www.amtu.cat), Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, valora molt positivament la iniciativa: “Cada any s’hi adhereixen més ajuntaments i entitats amb propostes, anem tots a l’una per ampliar la consciència de la població per moure’ns de la manera més neta, adonar-nos de la importància de la qualitat de l’aire i optimitzar al màxim els desplaçaments. Aquest any s’han suspès les activitats que implicaven grans concentracions de persones per l’amenaça que suposa el covid-19, però es mantindran les que es fan amb grups reduïts”, explica.

"Cal combatre el repunt del vehicle privat pel confinament" Joan Prat Director General de l'AMTU

Objectius del 2020

Els objectius aquest 2020 són estimular un comportament de la ciutadania compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, sensibilitzar-la sobre els impactes ambientals del transport i informar-la de les diferents modalitats, impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles, reflexionar com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat, i potenciar el retrobament de la ciutadania amb la ciutat en un entorn saludable i relaxat.

“Tothom està més conscienciat de la importància d’una mobilitat sostenible com ho demostra el rècord d’usuaris de transport públic del 2019. Aquestes xifres no arriben soles, hi ha molta feina al darrere”, destaca Joan Prat.

En relació amb els efectes de la pandèmia, assenyala: “Ara toca recuperar usuaris amb noves mesures de seguretat perquè la ciutadania torni a confiar en el transport públic i el percebi com un espai segur, i així poder combatre el repunt del vehicle privat pel desconfinament. També s’ha de seguir treballant per impulsar el transport flexible, amb una oferta de transport públic que s’adapti a les necessitats reals de cada usuari”.

El diccionari

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, el centre de terminologia de la llengua catalana Termcat ( www.termcat.cat) ha publicat la primera entrega del Diccionari de mobilitat sostenible ( www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/288), un recull de més de 160 termes sobre mobilitat sostenible, desplaçaments, vehicles viaris i combustibles. Més endavant s’hi afegiran altres àrees com vehicles ferroviaris, urbanisme i taxes o mesures d’incentivació. Cada fitxa terminològica té la denominació catalana considerada principal i de sinònimes; els equivalents en castellà, francès, italià i anglès; una definició, i notes amb informacions relacionades, i algunes amb imatges que il·lustren el concepte. És un instrument de divulgació que normalitza en català gairebé la meitat dels termes, i forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del Termcat, amb més de 150 obres dedicades a diversos àmbits d’especialitat.

Flexitransport

A finals del 2020 estarà disponible l’aplicació Flexitransport Catalunya, impulsada per l’AMTU juntament amb la Generalitat i l’ATM de Barcelona. Començaran les proves pilot d’aquest servei de transport públic en el qual l’usuari indicarà a través del mòbil d’on surt i a quina hora vol arribar a la seva destinació, per saber quines opcions de transport té, les parades o la freqüència. Aquest transport flexible és una modalitat que s’adapta a les necessitats reals de la demanda que hi ha en cada municipi -no hi ha línies preestablertes ni horaris ni parades fixos-, funciona d’acord amb els serveis que se sol·liciten i s’assignen els vehicles a zones i no a línies. Els serveis estaran prestats pels mateixos operadors de transport urbà i en xarxa amb altres tipologies de transport. De moment no hi està inclosa l’àrea metropolitana i s’hi poden adherir tots els ajuntaments que vulguin formar-ne part.