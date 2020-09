Sant Cugat, compromesa amb la mobilitat saludable i sostenible

Des que el 16 de desembre passat Sant Cugat va declarar l’emergència climàtica, la ciutat vallesana s’ha dedicat a treballar en uns quants àmbits per pal·liar els efectes de l’escalfament global del planeta. Un d’aquests àmbits, i en el qual s’han fet més avenços, ha estat el de la mobilitat. “Un terç de l’energia que consumim a Sant Cugat el dediquem a la mobilitat, i això té unes repercussions en els recursos i en la salut. Amb el covid-19, aquesta situació s’accentua”, va explicar fa alguns dies Alba Gordó, regidora de Sostenibilitat i comissionada d’Emergència Climàtica a l’Ajuntament de Sant Cugat en un webinar organitzat pel consistori per parlar amb experts de les dues de iniciatives activades en aquesta línia: la zona de baixes emissions i l’anella de mobilitat verda.

Sant Cugat es convertirà en la segona ciutat de Catalunya que activarà una zona de baixes emissions (ZBE) per reduir el trànsit de vehicles i per prioritzar altres sistemes de transport menys contaminants. “Sant Cugat té el repte de pacificar el centre i fer-lo més amable, amb el vianant com a prioritat per davant del vehicle privat. Parlem d’una millor qualitat de l’aire que repercuteixi en la salut. És l’objectiu de l’anella verda que hem implantat i de la zona de baixes emissions en què treballem”, afirma Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat. La ZBE, que restringirà la circulació als vehicles més contaminants en determinats horaris, comprendrà l’àrea envoltada per la ronda Nord, la carretera de Vallvidrera, l’avinguda Sant Crist de Llaceres i l’avinguda Roquetes.

540x391 La bicicleta és benvinguda a Sant Cugat / MARC QUÉVY La bicicleta és benvinguda a Sant Cugat / MARC QUÉVY

Salut i entorn

La salut és un dels factors principals que han donat curs a aquestes mesures. “La salut no es gestiona només pel sistema sanitari. L’entorn és fonamental i ha de ser sa i ha de generar benestar i sostenibilitat. El covid-19 ha demostrat que alguns dels nostres entorns no generen benestar en moltes ocasions. Les persones que planifiquen les ciutats són agents de salut pública i el seu paper per garantir-nos qualitat de vida és fonamental”, va explicar Carolyn Daher, científica d’ISglobal i especialista en salut pública i salut urbana durant la seva intervenció al webinar.

“La comunitat científica i les experiències a escala global indiquen que la mobilitat activa i la pacificació de les ciutats són potents generadores de felicitat col·lectiva i benestar. És el que volem impulsar a Sant Cugat”, expressa Gordó. Daher també va assenyalar que calia adequar els espais físics per prioritzar les persones i que, per fer-ho, s’havien de prendre compromisos per no haver de dependre només de la tecnologia per assolir aquest objectiu.

Uns quants estudis avalen la posada en marxa d’iniciatives com les que engega Sant Cugat. Xavier Querol, investigador del CSIC i expert en la contaminació causada pels vehicles, va afirmar durant el webinar que el principal contaminant de l’aire a les ciutats és el trànsit rodat. Per aquest motiu, va subratllar que era de vital importància millorar el transport públic metropolità i els pàrquings dissuasius associats, perquè els vehicles que accedeixin a les ciutats hi entrin “nets”.

Al seu torn, Màrius Navazo, tècnic de la consultora Gea 21, va apuntar la necessitat de retallar més privilegis al transport privat i mimar els sistemes de mobilitat majoritaris: la gent que va a peu i amb transport públic. Navazo també va llançar un missatge al sector comercial de la ciutat en relació amb els efectes de rebaixar la circulació de cotxes: “Diversos estudis assenyalen que a Nova York i Londres els vianants gasten més que els conductors. En aquestes ciutats hi ha hagut un augment de vendes del 49% als carrers que disposen de carrils bici. En definitiva, qui pot atreure molts clients és el transport públic, que transporta massivament sense congestionar, a més d‘anar a peu i amb bicicleta”.

El webinar es pot veure sencer al canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Una anella verda i segura

Des del mes de maig, Sant Cugat va començar a implantar al centre de la ciutat l’anomenada anella de mobilitat verda per facilitar una mobilitat més sostenible i dotar el nucli urbà de més espai públic per garantir les distàncies de seguretat. L’anella, que reserva un carril sencer d’espai per a vianants o bicicletes, té un recorregut de dos quilòmetres de perímetre i està formada pels carrers de Lluís Companys, Àngel Guimerà, rambla de Ribatallada, Pla del Vinyet, avinguda de Gràcia, Francesc Moragas i Rius i Taulet.

L’eixamplament de voreres i la pacificació del trànsit que comporta l’anella també pretén afavorir la reactivació de la vida social a la ciutat i facilitar l’accés als establiments de l’eix comercial amb seguretat. A més, assegura més connectivitat amb els carrils bici, que servirà d’enllaç amb els barris de la ciutat.

“Sant Cugat ha d’avançar cap a una mobilitat més sostenible, que prioritzi i asseguri els desplaçaments a peu i en bicicleta. El fet d’implantar la zona de baixes emissions o implementar l’anella de mobilitat verda no respon a un caprici o a una moda dels responsables polítics, sinó a una obligació per garantir la qualitat de vida i la salut pública dels seus ciutadans”, subratlla José Gallardo, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport a l’Ajuntament de Sant Cugat.