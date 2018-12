Alta Ribagorça: cultura romànica rodejada de blanc

Cims elevats, valls, llacs, prats, boscos, Romànic i bona gastronomia. A l’Alta Ribagorça s’hi pot trobar tot el que defineix el territori d’alta muntanya a Catalunya. En qualsevol època de l’any, aquesta comarca és el lloc idoni per descobrir l’autèntic Pirineu. És una regió ideal per practicar-hi tots els esports de muntanya i té un atractiu afegit amb les nou esglésies romàniques de la vall de Boí declarades Patrimoni de la Humanitat. Situada a la riba esquerra de la Noguera Ribagorçana, l’Alta Ribagorça comprèn una part de la vall de Barravés, la vall de Boí i el sector occidental del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que comparteix amb el Pallars Sobirà. Aquesta zona dels Pirineus Occidentals és un lloc privilegiat per a la pràctica del senderisme, l’alpinisme, l’escalada i el descens de barrancs per a tots els nivells. A la zona també hi ha situada l’estació de Boí Taüll: 550 hectàrees de terreny esquiable i els 2.750 metres del Puig Falcó, el cim esquiable més alt dels Pirineus, per practicar-hi l’esquí alpí, l’esquí de muntanya, el motoesquí, l’ snowboard, l’esquí-parapent i l’esquí de fons.

Passió per la història

A més a més de practicar esport a l’aire lliure, l’Alta Ribagorça és un destí obligat per als amants de la història i la cultura. A la comarca es conserva un dels conjunts d’esglésies romàniques més importants d’Europa d’estil arquitectònic unitari. Són construccions realitzades durant els segles XI, XII i XIII que es caracteritzen per l’acurat treball de la pedra i els esvelts campanars de torre. Cal destacar els conjunts de pintura mural que hi havia a l’interior de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí. Altres esglésies romàniques d’obligada visita a la zona són a Iran, Esperan, Casós i Viu de Llevata, al terme del Pont de Suert. Capital de comarca, l’origen del Pont de Suert data del 1016 i va tenir una gran importància al llarg de la història per la seva situació enmig d’una cruïlla de camins, que li donava la funció de mercat. Al casc antic de la vila hi ha mostres d’aquesta història, com la plaça Major, l’església Vella i el Palau Abacial, que també acull el Museu d’Art Sacre de la Ribagorça. Un altre atractiu que ofereix la capital és el Centre de Fauna, que divulga i defensa la fauna autòctona de la comarca, com per exemple la llúdria i el visó europeu.

A part de la ruta del Romànic per la vall de Boí i el Pont de Suert, l’Alta Ribagorça també és reconeguda per les aigües termals. El balneari de Caldes de Boí apareix al Llibre Guinness dels Rècords per ser el balneari amb més varietat d’aigües. Té fins a 37 fonts d’aigües mineromedicinals de diverses composicions i temperatures, i que es poden utilitzar amb diferents finalitats terapèutiques. Pel que fa a la gastronomia, hi trobem una cuina de muntanya basada en el corder, el porc i els seus derivats; i amb plats de reconegut gust com l’escudella. El bolet també és un dels eixos bàsics dels seus plats i àpats, motiu pel qual s’hi organitzen cada any les Jornades Gastronòmiques del Bolet a la Vall de Boí.