Boí Taüll: l’estació més alta del Pirineu català

Amb les cotes més altes del Pirineu (2.751 metres de màxima) i una situació privilegiada encarada al nord, l’estació de Boí Taüll ofereix un complet domini esquiable, sense cues ni massificacions, fet que permet gaudir de la neu al màxim nivell. Té 43 pistes, majoritàriament de nivell mitjà i alt. El seu domini esquiable és de 45 quilòmetres, bona part dels quals estan equipats amb més de 200 canons de neu artificial. La tranquil·litat, el respecte per l’entorn i la promesa de l’absència de massificació són els punts forts d’aquesta estació. Enguany ha estat guardonada com a millor estació d’Espanya als World Ski Awards 2018. El complex ha rebut per primera vegada aquest guardó de l’única iniciativa mundial que reconeix l’excel·lència a la indústria del turisme de neu. Boí Taüll és de les poques estacions del Pirineu que no té grans edificacions a peu de pista, tot i que disposa de fins a quatre cafeteries a la cota 2.020: Isard, Isard Terrassa, Guineu i Cau, cadascuna amb una oferta gastronòmica diferent. Hi ha un restaurant a l’edifici principal i una cafeteria a la cota 2.340, conegut amb el nom de La Carlina. El Pla de l’Ermita, a la cota 1.605 i a només 9 quilòmetres del primer remuntador, hi ha la urbanització que porta el mateix nom i que funciona com al veritable peu de pistes de l’estació d’esquí, amb una gran quantitat de serveis per als usuaris.

315x410

Destí ‘freeride’

Aquest hivern els practicants del forapista també poden trobar nous al·licients per visitar l’estació ribagorçana, que ja l’hivern passat va seduir els seguidors d’aquesta modalitat a l’hora que es posicionava com a destinació freeride. L’àrea forapista és extensa, amb itineraris amb sortida al Puig Falcó i a l’àrea compresa entre el Muntanyó i el Pas de Llevata. Els itineraris fora pista de Boí Taüll compten també amb verificadors de DVA (detectors de víctimes d’allaus) als remuntadors principals de l’estació i un servei de transport a pistes exclusiu per tornar a la base de l’estació. A banda de les millores dels serveis de restauració, de la incorporació de nous jocs infantils al Jardí de Neu i altres serveis en general, l’estació manté el mateix preu de la temporada passada en el forfet de dia.

L’estació també disposa d’un snowpark amb prestigi en l’àmbit internacional al costat del telecadira Pla de les Bassetes, on s’organitzen diverses competicions freestyle al llarg de la temporada. Boí Taüll acollirà aquest any diverses competicions de tots els nivells. Un exemple destacat és el Campionat d’Esquí de Muntanya en modalitats cronoescalada, vertical i esprint, els dies 8, 9 i 10 de febrer; El Dorado Freeride, el 2 i 3 de febrer; i el Campionat de Catalunya infantil d’esquí alpí el 14, 15 i 16 d’abril, entre d’altres. La temporada també arriba carregada de molts altres esdeveniments com l’arribada dels Reis Mags, el 6 de gener o el Carnaval, el 2 i 3 de març. El 23 de febrer Boí Taüll acollirà la competició Fox Contest per a snowboarders i esquiadors a nivell amateur en la modalitat de slopestyle, i els dies 21, 22, 23 i 24 de març arriba el torn de l’Snow Gay Weekend.