Cerdanya: una cita amb la ‘Suïssa catalana’

Ubicada al nord de Catalunya, la comarca de la Cerdanya té cims que arriben als 2.500 i els 3.000 metres d’altitud. Integrada, principalment, per l’alta vall del Segre, es tracta d’una de les valls més amples d’Europa, que destaquen per la seva altitud i pel fet que disposen de més de tres mil hores de sol a l’any. A més, la vegetació que hi ha al Parc Natural del Cadí Moixeró és considerada d’interès especial: les baixes temperatures, l’alta humitat de la zona i la seva altitud contribueixen al fet que hi hagi espècies pròpies del nord d’Europa i les altes muntanyes alpines.

Neu per a tots els gustos

Amb 17 municipis, tots ells a més de 1.000 metres d’altitud, la Cerdanya representa la neu per excel·lència. La comarca ha sigut pionera en la creació d’instal·lacions per a la pràctica de l’esquí i avui dia configura una de les zones dels Pirineus que reuneixen l’oferta i la varietat d’estacions d’esquí més importants, tant pel que fa a l’alpí com al nòrdic. Puigcerdà, ubicada al cor del Pirineu català, és la capital d’aquest enclavament de luxe. Al mig del poble s’alça el Campanar, una torre de 35 metres d’alçada, que vigila qui passeja per la zona comercial i és testimoni del canvis i avenços esdevinguts al territori.

Els amants de l’esport tenen cita obligada en aquesta vall privilegiada que possibilita la pràctica d’un gran ventall de modalitats esportives durant tot l’any. Les seves característiques físiques i climàtiques, les seves immillorables instal·lacions i la gran oferta del sector conviden a practicar tota mena d’activitats esportives emmarcades en un entorn incomparable.

L’estació de la Molina, per exemple, que va ser la primera de tot l’estat espanyol, també és en l’actualitat una de les més punteres. Té un esperit modern i esportiu, i fa 75 anys que aproxima la pràctica de l’esport a tota la comarca però també a la resta de Catalunya.

Igualment, la seva oferta lúdica també va dirigida al públic no esquiador amb la possibilitat de gaudir d’activitats ben variades com les excursions en màquina trepitjaneu, les raquetes de neu, el segway sobre neu o els circuits de múixing (trineus tirats per gossos).

I Masella, amb 74 km de pistes, és l’estació amb més dies d’obertura de mitjana de la Cerdanya i del Pirineu, per això se la coneix com l’estació amb la temporada més llarga dels Pirineus, pel fet de ser els primers en obrir i els darrers en tancar. A més, Masella obre de nit amb l’oferta d’esquí nocturn més important de tota la Península. L’estació, per garantir la neu, inverteix temporada rere temporada per disposar d’una xarxa moderna de neu produïda. A banda d’invertir en neu, enguany ha millorat la pista negra del Tub i s’han fet moltes altres millores

Viure i gaudir de la natura

La Cerdanya també ofereix una dimensió encara més intensa si el que es vol és viure la natura. Les estacions d’esquí nòrdic de Guils Fontanera, Lles i Aransa són la porta d’entrada a una gran aventura. Referents en la pràctica de l’esquí de fons, totes quatre disposen de refugis on aconseguir tot el necessari per gaudir d’una jornada de neu.

La comarca també posa a l’abast dels senderistes infinites opcions com els estanys de Meranges, els estanys de la Pera, les Bulloses o Prat de Cadí així com diferents rutes temàtiques o històriques de gran bellesa, com el Camí dels Bons Homes o el Camí de Sant Jaume.

Patrimoni cultural

Més enllà de la natura esplendorosa i d’esdevenir una destinació predilecta per als esportistes, la Cerdanya també destaca per ser un territori amb un gran passat històric i cultural. Els monuments megalítics (dòlmens i menhirs) són un atractiu del turisme familiar a la zona, testimoni dels monuments prehistòrics que es conserven a la comarca: el dolmen de Paborde, situat a la Vall de les Pletasses, a la Molina; la Barraca del camp d’en Josep, a Bellver de Cerdanya o el Dolmen d’Oren, a Prullans, en són alguns exemples. Qui visiti aquestes terres però no pot oblidar l’exponent més rellevant del seu patrimoni cultural, l’arquitectura religiosa romànica, representada en gairebé tots els nuclis. Els romans van arribar a la vall per la Via Romànica. El recorregut, primer per la vall del riu Tet i després amb la vall del Segre, deixa a banda i banda una infinitat d’esglésies romàniques que fan d’aquesta via un itinerari espectacular.

No et perdis el trinxat!

I per anar fent boca no hi ha res millor que un plat calent amb productes autòctons. El trinxat elaborat amb una base de col, patata i cansalada és un dels plats més típics de la cuina del Pirineu, molt popular a Puigcerdà durant la Festa del Trinxat, una de les trobades gastronòmiques més importants de la comarca, que, sumada al turisme, ha ajudat a donar popularitat a aquest plat, que combina el millor de la regió.

Si tenim clar el plat ara només caldrà decidir el lloc. La comarca ens ofereix més de 280 restaurants amb aquest plat i altres propostes per satisfer els gustos de tots els visitants. I si podeu escollir, us recomanem el Niu de l’Àliga a la Molina, un refugi situat a 2.573 metres d’altitud que ofereix sopars gastronòmics que converteixen l’àpat en tota una experiència.

La Cerdanya, ubicada en un marc natural que resulta màgic tot l’any, a l’hivern aconsegueix mostrar-se en la seva màxima esplendor. Gaudir d’aquest entorn fent senderisme amb raquetes de neu, coneixent la història de la Via Romànica, practicant snowboard o gaudint d’un bon àpat davant de la llar de foc és una autèntica experiència.