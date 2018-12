Una aposta amb convenciment

L’esquí nòrdic és considerat un dels esports més complets perquè el cos treballa harmònicament sense tensions i al ritme desitjat. Les passejades amb esquís de fons activen el 99% de la musculatura del nostre cos i ens ajuden a millorar l’equilibri i el moviment, alhora que són molt beneficioses per al sistema cardiovascular de petits i grans. Es tracta d’un esport suau, sense impacte, en el qual el risc de lesió és mínim, que permet a qui el practica gaudir de magnífics paisatges nevats. L’esquí de fons és apte per a totes les edats i nivells, des d’aquells que ja dominen la tècnica fins als que aposten per una passejada tranquil·la amb la família.

El forfet Tot Nòrdic

Actualment Catalunya disposa de set estacions d’esquí nòrdic: Tavascan, Virós-Vallferera, Guils Fontanera, Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm i Tuixent - la Vansa, que disposen d’una àmplia oferta de recorreguts marcats que permeten gaudir de magnífiques vistes panoràmiques i del medi natural en el seu estat més pur. Aquesta temporada, FGC ha apostat per promocionar la pràctica de l’esquí nòrdic aglutinant les 7 estacions catalanes d’esquí de fons a través de la marca Tot Nòrdic. D’aquesta manera, durant l’hivern, amb el forfet de temporada Tot Nòrdic, els usuaris podran gaudir de la neu en qualsevol de les 7 estacions d’esquí de fons de casa nostra.

Igualment, existeix l’XCircuit, un circuit de marxes populars d’esquí de fons que es realitzen en diferents estacions d’esquí dels Pirineus. Per a més informació podeu consultar a la pàgina web www.xcircuit.cat.

Estacions amb encant

Per a aquells que provin d’iniciar-se en la pràctica de l’esquí de fons i busquin una estació petita i tranquil·la, Virós-Vallferrera, al Pallars Sobirà, és un bon punt de partida. Des d’Araós es pot accedir amb vehicle al Bosc de Virós i al refugi Gall Fer, seu de l’estació de muntanya Virós-Vallferrera, un nou concepte d’estació hivernal que ofereix l’oportunitat de viure la neu d’una manera diferent, lluny de les grans masses i enmig del paisatge sublim del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

315x293

L’estació ofereix 28 km de circuits marcats de diferents dificultats que s’endinsen en el Bosc de Virós. Per a qui prefereixi altres activitats, Virós-Vallferrera també posa al servei del visitant 3 circuits senyalitzats per fer amb raquetes de neu i un circuit d’orientació amb raquetes de neu per aprendre a ubicar-se al bosc a l’hivern amb mapa i brúixola. A més, s’organitzen tallers d’educació ambiental hivernal per a escolars i grups infantils per conèixer els secrets que amaga el bosc i la seva fauna. El material es pot aconseguir al mateix refugi Gall Fer, on també es pot fer nit o quedar-se a dinar.

Sense haver de sortir de la comarca del Pallars Sobirà, al límit del Parc Natural de l’Alt Pirineu, també es pot optar per l’estació de Tavascan, al terme municipal de Lladorre. Es tracta d’un concepte d’estació diferent, orientat als amants de la muntanya durant l’hivern que busquin practicar nombrosos esports, ja sigui esquí alpí/nòrdic com també esquí de muntanya, raquetes de neu o freeride.

315x293

Tavascan va ser fundada l’any 1991 amb base a la Pleta del Prat (1.725 m) i la cota més alta se situa al coll de la Cima (2.250 metres). L’envolten cims com el Mont-Roig, Certascan o Ventolau i nombrosos llacs d’origen glacial com el Naorte o el Mariola. L’estació ofereix 7 pistes i 14 km esquiables (sis d’alpí i vuit de nòrdic en circuit marcat) i un circuit d’esquí de fons de 17 km. La ubicació de l’estació li permet obrir cada hivern sense la necessitat d’instal·lar canons de neu artificial. Qui s’hi vulgui allotjar, el refugi de la Pleta del Prat, a la base de l’estació, disposa de 50 places per dormir, servei de bar i dinars, i opció de monitoratge i guies de muntanya.

Però Tavascan també és un paradís durant l’estiu. De maig a octubre els aficionats a la pesca poden practicar la pesca de la truita de riu a la gran quantitat de llacs i rius de la zona. I qui prefereixi observar la fauna, l’Ajuntament de Lladorre ha inclòs en la seva oferta un nou paquet turístic amb el nom de NaturTavascan, amb l’objectiu de convertir la zona en un pol d’atracció de tots els amants del paisatge, la fauna i la natura.

La festa de l’esquí nòrdic

Si ens desplacem fins a l’altra banda del port de la Bonaigua, cap a la Vall d’Aran i fora de l’àmbit del Tot Nòrdic, els amants de l’esquí de fons hi trobaran dos bons escenaris en l’àmbit de l’estació d’esquí alpí de Baquiera Beret. A Beret hi ha un circuit circular de 7 quilòmetres ben marcats i un altre de més lliure d’uns 40 quilòmetres que discorre per Orri i en direcció a l’enclavament de Montgarri. Cal destacar que per poder practicar l’esquí de fons al primer dels circuits, el senyalitzat, no cal adquirir forfet i fins i tot s’hi pot practicar un cop han tancat pistes.

315x293

De fet, la importància d’aquesta modalitat d’esquí a la Vall d’Aran queda palesa cada any al mes de febrer amb el continuat èxit de participació de la Marxa Beret, una de les proves d’esquí nòrdic més consolidades i que anualment compta amb més de mil participants d’arreu d’Europa.

Enguany aquesta marxa popular, organitzada pel Consell General d’Aran i per l’estació d’esquí Baqueria Beret, arriba a la seva 40a edició. Aquesta edició del 2019 està inclosa al calendari FIS de curses populars, al Campionat d’Espanya de llarga distància i a la Copa Espanya d’esquí de fons.