Gaudir de la millor neu del Pirineu a Port Ainé

La privilegiada situació de Port Ainé, sota el pic de l’Orri (2.440m), amb el 95% de les pistes orientades a la cara nord, li permet tenir un microclima favorable i una qualitat de la neu immillorable durant tota la temporada. És per això que aquesta estació del Pallars Sobirà està considerada, per a molts, com l’estació d’esquí amb la millor neu del Pirineu. Inaugurada el 1986, Port Ainé està situada a l’àrea d’influència del municipi de Rialp i té al voltant de 30 quilòmetres de pistes i 790 metres de desnivell aptes per a tots els nivells i tipus d’esquiadors o snowboarders. El punt diferencial de l’estació de Port Ainé és el seu enfocament a l’esquiador o snowboarder que s’inicia en aquest esport. El telecadira de 6 places desembragable JET-CIM, que culmina a la cota màxima de l’estació, el pic de l’Orri, permet als esquiadors gaudir de la pista verda Bellavista, entre d’altres; un recorregut senzill de més de tres quilòmetres que fa la volta a tot el perímetre de l’estació i permet a qualsevol tipus d’esquiador, del nivell que sigui, contemplar el paisatge i les millors zones d’esquí de l’estació.

Referents en estil lliure

Port Ainé també és reconeguda pel seu Snowpark, un dels pioners del Pirineu i que durant molts anys ha estat a l’avantguarda de les noves tendències de l’estil lliure. Disposa d’un remuntador propi i diversos mòduls i línies per a la iniciació, l’evolució i el perfeccionament de la tècnica dels practicants. Pel que fa als serveis, Port Ainé destaca per constituir un centre integral de tot el que es necessita per a un bon dia d’esquí a la cota 2.000 de l’estació. Els visitants hi trobaran tots els serveis necessaris per tenir les millors jornades d’activitats i d’esquí en les millors condicions, amb hotels, restaurants, punts de lloguer de material, escola d’esquí...

U na panoràmica única

Una de les novetats més rellevants de la temporada a l’estació de Port Ainé ha sigut la inauguració del mirador sud del pic de l’Orri, que amb la seva ubicació a 2.439 metres d’altitud és el sostre d’aquesta estació del Pallars Sobirà. La instal·lació d’aquest mirador sud a la muntanya completa la informació dels cartells ja existents de les panoràmiques oest/nord i nord/est i permet obtenir una visió única de 360º del Pirineu.

Aquest any a Port Ainé s’ha implantat la recollida selectiva de residus i s’han creat nous circuits infantils a la zona de debutants. A més a més, s’ha tornat a pavimentar la carretera des de la cota 1.650 fins a l’Hotel Port Ainé 2000, s’ha ampliat l’aparcament de la cota 2.000 i s’han perfilat, senyalitzat i sembrat diverses pistes. S’han revisat els remuntadors i s’ha renovat el material de lloguer tant d’esquí com de surf de neu.

Pel que fa a les activitats, entre les més destacades de la temporada hi trobem la Fira Rialp Après Ski, que se celebra el 27 de desembre, l’arribada dels Reis d’Orient, el 4 de gener, la World Snow Day, el 20 de gener, i el carnaval, que se celebrarà el 2 de març tant a Port Ainé com a Espot.