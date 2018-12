Pallars sobirà: un paradís natural al Pirineu occidental

Amb el poble habitat més alt de Catalunya, l’estany més gran dels Pirineus i un dels millors rius d’aigües braves d’Europa, l’autenticitat és la carta de presentació del Pallars Sobirà, una de les comarques més grans i amb més zones protegides de Catalunya. Situada al Pirineu Occidental, limita amb les comarques de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i l’Alt Urgell, a més d’Andorra i França. Aquesta comarca del Pirineu de Lleida està conformada per 15 municipis que agrupen un total de 135 pobles. Els nuclis habitats es reparteixen per les diferents valls que conflueixen a la Noguera Pallaresa: la vall d’Àssua, la vall de Cardós, la vall Ferrera, la vall de Siarb i les valls d’Àneu. Tot i ser una de les comarques amb més extensió de Catalunya, també és una de les menys poblades i on només Sort, la capital, sembla trencar la tranquil·litat que es respira en aquest indret de naturalesa autèntica, custodiat pel Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici.

A peu, a cavall, en bicicleta, amb neu o sense, el Pallars Sobirà és un paradís natural ideal per als amants de la natura i el turisme actiu. Un marc natural incomparable, sumat a la pràctica de l’esport, fa que aquesta comarca sigui un destí obligat que ha permès consolidar la regió com una de les destinacions líders en esports d’hivern, esports de turisme actiu i d’aventura i senderisme. Al Pallars Sobirà s’hi pot caminar sense fi, fer esquí alpí, esquí de fons, snowboard, freestyle, raquetes de neu i moltes altres activitats. Amb més de mil quilòmetres de camins senyalitzats, tots els visitants de la comarca poden trobar un sender fet a mida. Des de petits recorreguts familiars fins a llargues travesses d’alta muntanya. A més a més, a la zona hi ha una bona oferta de guiatge, que permet descobrir la zona fent passejades temàtiques, com l’observació d’animals, la fotografia de paisatges, l’aquarel·la, l’astronomia i la descoberta de la fauna de la regió, entre d’altres. Tot i que el Pallars Sobirà és un destí ideal per visitar en qualsevol època de l’any, aquesta zona del Pirineu Occidental s’ha consolidat com una de les destinacions líders en esports d’hivern, i és que en menys de 30 minuts és possible arribar a diverses estacions d’esquí que ofereixen una gran quantitat d’opcions per viure la neu al màxim.

Per gaudir de la neu

Al Parc Natural de l’Alt Pirineu hi ha l’estació de Port Ainé. Sota el pic de l’Orri (2.440 m), amb el 95% de pistes orientades a la cara nord, els usuaris poden gaudir d’un microclima favorable i d’una immillorable qualitat de neu pols des de desembre fins a abril. L’única estació a tocar del Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici és Espot Esquí. Situada entre frondosos boscos de pi negre i amb precioses vistes de muntanyes de més de 3.000 metres, és una gran opció per als visitants que volen sentir-se en plena natura alpina. Però el Pallars Sobirà ofereix una dimensió encara més intensa si el que es vol és viure la natura quan es mostra més esplendorosa. Tavascan és la porta d’entrada a una gran aventura. Referents en la pràctica de l’esquí de fons, aquestes estacions disposen de refugis on es pot aconseguir tot el necessari per gaudir d’una jornada de neu completa.

Història i tradició

A banda de gaudir de la muntanya, altres motius per visitar el Pallars Sobirà són la cultura i el patrimoni. Els pobles de la zona tenen un encant especial. Els carrers empedrats i estrets s’omplen de flors a la primavera i l’estiu, mentre que a l’hivern solen estar flanquejats per munts de neu. En aquesta comarca del Pirineu de Lleida es pot fer un viatge als orígens i observar com s’ha preservat el llegat històric al llarg del temps a través de diverses visites. Es pot aprendre com s’obtenia el ferro a la vall Ferrera i la sal a Gerri de la Sal. També es pot fer una parada a Casa Gassia, a Esterri d’Àneu, per descobrir antigues formes de vida; conèixer el que van suposar les obres de les hidroelèctriques a la Central de Tavascan, gaudir d’una espectacular col·lecció de papallones a Ribera de Cardós o descobrir com era la vida dels pastors a l’Ecomuseu dels Pastors de la vall d’Àssua, a Llessui.

Com que el Pallars Sobirà ha sigut tradicionalment una comarca ramadera, molts dels plats tradicionals inclouen carn, principalment de xai, porc, poltre i vedella. La majoria de restaurants de la comarca ofereixen plats tradicionals de la gastronomia pallaresa com el tupí, la verdura de col i rosta o l’allioli de codony, basats en una dieta de productes de temporada.Restaurants amb història, altres de més moderns i fins i tot gastronomia en el punt més alt de les muntanyes, on les estacions d’esquí ofereixen des de menús típics fins a foodtrucks, al Pallars Sobirà s’hi menja de gust. A més de restaurants per a tots els gustos, també s’hi pot trobat una àmplia i variada oferta d’allotjaments: hotels, càmpings, hostals i cases rurals.