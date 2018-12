Port del Comte: neu a prop de la ciutat

Situada en una serralada que du el mateix nom i que està a cavall de les comarques del Solsonès i de l’Alt Urgell, l’estació d’esquí de Port del Comte és un dels paisatges naturals amb més encant del Prepirineu. Es tracta de l’estació d’esquí alpí més a prop de Barcelona. Tot i així, a les seves pistes no sol haver-hi gaire aglomeració d’esquiadors ni snowboarders. Port del Comte destaca per ser un proposta de marcat caràcter familiar situada en un entorn molt pintoresc, rodejada per un bosc de pins negres.

Les 37 pistes i 50 quilòmetres practicables estan repartits entre dues zones diferenciades. D’una banda, la zona Hotel-Sucre concentra la major part de les pistes més assequibles, com també els serveis i els canons de neu artificial. De l’altra, la zona de l’Estivella compta amb les pistes de dificultat més gran i un ambient de puresa clàssica i aïllament en plena natura. El massís es caracteritza per les formes suaus i arrodonides dels seus pics més rellevants. En destaquen el Pedró dels Quatre Batlles (2.383 m), la Tossa Pelada (2.379 m), el Vulturó (2.349 m) i el Tossal d’Estivella (2.338 m).

El Port del Comte és un espai ideal per practicar esport en un terreny muntanyós agradable i assolellat. A més de l’esquí, l’ snowboard i el senderisme, els usuaris també hi poden trobar un espai per les activitats de neu familiars, amb pistes de trineus, rocòdrom, un parc d’aventura i tubbies, flotadors gegants que permeten llançar-se per un gran tobogan. L’estació també ofereix als visitants diferents recorreguts per fer amb raquetes de neu, passejar en un trineu arrossegat per gossos, entre altres activitats. Amb pistes amples i ben senyalitzades, es tracta d’una estació amb un desnivell mitjà i destaca per tenir una zona molt adequada per a debutants, cosa que permet als que s’inicien en l’esquí aprendre ràpidament a lliscar per la neu. A banda, inclou un jardí de neu amb una catifa mecànica pròpia en un recinte aïllat i una guarderia per als més petits. Des de l’estació d’esquí també es poden fer múltiples excursions a peu o amb raquetes de neu, en BTT o a cavall i gaudir de la natura, la muntanya i l’esport a diferents nivells.

Millores i molts actes

Aquest any Port del Comte ha presentat una millora dels seus serveis, com ara el recobriment de diversos talussos amb terra vegetal, l’arranjament de murs de contenció i l’asfaltat i pintat de la zona de pàrquing ampliant les places d’estacionament per fer més fàcil i còmode l’accés a pistes. L’estació ha seguit apostant per la plantació i sembra en pistes per evitar l’erosió i mantenir el mantell de neu i l’aprofitament dels residus vegetals de la neteja del bosc, perquè, un cop triturats, serveixin de biomassa per protegir les zones amb alt risc d’erosió.

Entre els esdeveniments més destacats de la temporada, el 5 de gener s’hi celebrarà la baixada de torxes per celebrar l’arribada dels Reis amb ratrac. Durant el mes de febrer, Port del Compte celebrarà la festa de la neu amb promocions i diferents actes com ara la popular festa de Carnaval. I el mes de març s’hi disputarà la Interclubs, una cursa d’esquí alpí en què participen clubs de tot el Pirineu per fomentar-ne la pràctica entre els més joves.