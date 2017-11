"Barcelona perd l'Agència Europea de Medicaments", portada de l'ARA

La portada, en pdf

Barcelona s'ha quedat sense ser la seu de l'Agència Europea de Medicaments, que finalment estarà ubicada a Amsterdam. La pèrdua d'aquesta agència ha provocat un seguit d'acusacions entre el govern espanyol, que n'ha culpat l'independentisme, i els líders catalans, que per la seva banda han responsabilitzat la derrota a la violència de l'1-O i el 155. Amb tot, el sector sanitari ha creu que s'ha perdut l'ocasió, per una decisió política i no tècnica, de reforçar la ciutat com a clúster sanitari. "Barcelona perd l'Agència Europea de Medicaments" és el titular de portada de l'ARA de dimarts.

