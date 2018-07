"Atrapats pel foc", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

L'onada d'incendis provoca més de 70 morts a pocs quilòmetres d'Atenes, la capital de Grècia, i desencadena el pànic de milers de persones obligades a llençar-se al mar. "Atrapats pel foc" és el titular de la portada de l'ARA de dimecres.

I també:

Els diputats suspesos per Llarena ja no cobren i el Parlament no reobrirà fins al 2 d'octubre

Desatllotjat l'assentament de Glòries

El Prat esquiva la vaga del 'handling'

A l'ARA Estiu

Per què quan hi ha més humitat suem més? Per què el sol no ens crema més la pell quan fa més calor? Us donem la resposta a aquestes preguntes, i alguna curiositat més sobre el temps a l'estiu, en el tema destacat del dia de l'ARA Estiu. "Cinc curiositats del temps de la calor" és el titular del suplement de dimecres.

I també: