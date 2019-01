«Colau: "Si ERC deixa de subordinar-se a l'antiga CiU ens trobarem"», la portada de l'ARA

Ada Colau acaba de visitar els presos polítics i ha anunciat una declaració institucional per denunciar la injustícia que viuen els líders independentistes a la presó i l'exili. La directora de l'ARA, Esther Vera, ha entrevistat l'alcaldessa de Barcelona, que critica Manuel Valls per fer electoralisme amb la qüestió de la seguretat i creu que podrà entendre's amb Ernest Maragall si "deixa de subordinar-se a l'antiga CiU". A la portada també hi destaquen els següents temes:

Dossier especial: el diner en metàl·lic es resisteix a desaparèixer

Pedro Sánchez: "Governarem fins al 2020"