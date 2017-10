"Cridats a declarar per rebel·lió", la portada de l'ARA

Tant l'Audiència Nacional com el Tribunal Suprem han coincidit a citar a declarar per dijous i divendres els membres del Govern i del Parlament investigats per rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Aquestes dues cites judicials són el tema principal de la portada de l'ARA de dimecres. També es destaca el viatge del president -i alguns consellers- a Brussel·les, des d'on ha exigit garanties d'un judici just.

I també: