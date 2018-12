"Dembeolé", "Beneït rebel" i "Ben despert": Dembélé, protagonista de les portades de la premsa esportiva

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimecres:

Sport: "Beneït rebel"; "L'Atlètic punxa i acaba segon"

315x388

Mundo Deportivo: "Dembeolé"; "L'Atlètic passa segon"

315x388

L'Esportiu: "Ben despert"; "Milions que volen de Montilivi"

315x388

Marca: "Negocien per Brahim"; "Dembélé desperta amb un golàs"

315x388

As: "El Madrid de la Copa per a la Champions"; "El Barça va renunciar a Miami per la judicialització del cas"